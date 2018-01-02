Barajlarda kuraklık yaşanıyor!

Barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte araziler ortaya çıkmaya başladı. Çamgazi göletinde bir zamanlar suyla dolu olan yerleri arı kovanları aldı.

Gökçe barajında su seviyesi yüzde 50’ye düştü. Kurak bir mevsim yaşayan Adıyaman’da barajların su seviyesi yüzde 7 ‘ye kadar düştü. Çamgazi Barajında ise suyun bitmesiyle araziler ortaya çıktı. Çıkan araziler çiftçiler tarafından kullanılarak arı kovanları yerleştirildi. Arazide büyüyen bitkiler insan boyuna ulaştı. Daha önce sular altında olan yerlerde insanlar dolaşıyor. Arazilerde hayvanlar otlatılıyor. Baraj kanallarından artık sular akmıyor. Geçen yıl yüzde 22 doluluk oranı varken şuan durum yüzde 7’ye düşmüş durumda. Yetkililer çevre halkı uyarmaya başladı. 53 milyon metreküp olması gereken su miktarının 8 milyon metreküpe düştüğünü ve bunun ‘ölü hacim’ olarak tanımlandığını açıkladılar.