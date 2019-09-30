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Başından vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde hayatını sürdüren 22 yaşındaki Tuğçe Baran başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Başından vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde hayatını sürdüren 22 yaşındaki Tuğçe Baran başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Başından vurdu

Olay, İzmir'in Buca ilçesinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 sokakta yaşandı. Olayda öne sürüldüğü üzere, bugün öğlen saatlerinde Tuğçe Baran'ın evinden silah sesleri duyuldu. Sesleri duyan ve kısa bir zaman dilimin ardından bir kişinin olay yerinden kaçtığını gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Tuğçe Baran'ı başından vurulmuş bir halde buldu. Uygulanan ilk müdahale sonrası ambulansa alınan Tuğçe Baran, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, bütün çabalara rağmen hayata tutunamadı. Talihsiz genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

 Söz konusu olay ile alakalı olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından görgü tanıklarının ifadesini aldı. Çevredeki insanların silah sesi duyduktan bir süre sonra bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması üzere evin yakınında yer alan güvenlik ve mobese kameralarını da inceleme altına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 30.09.2019 12:03
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