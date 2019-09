Başkasına Verilen Kız Katliamı 3 Ölü 3 Ağır Yaralı

Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde yaşandı. Öne sürüldüğü üzere N.D., 23 yaşındaki kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ailesinin bu durumu kabul etmemesi sonrası iki aile arasında tartışma yaşandı. Ardından kuzeninin ailesinin Bilem Doğru'yu bir başkası ile nişanladıklarını duyan ağabey N.D., söz konusu düğüne bir hafta varken damadın ailesi ile beraber bulundukları sırada evi bastı. İlk önce evin arka penceresine giderek pompalı tüfekle eve art arda ateş eden N.D., ardından evin giriş kısmından duvara doğru nişan aldı. Yaşanan olay sırasında Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı bir şekilde Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken korkunç olayı gerçekleştiren N.D.’nin olayın ardından ortadan kaybolduğu öğrenildi.