Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
101930
ALTIN
272.308
DOLAR
5.6655
STERLİN
7.0817
EURO
6.2669
Başkasına Verilen Kız Katliamı 3 Ölü 3 Ağır Yaralı
Altın Yükselişte!Son Fiyatlar
Oyun Oynarken Kafasına Sıktı
Ahmet Kural Nikahı Basacak

Başkasına Verilen Kız Katliamı 3 Ölü 3 Ağır Yaralı

Hatay’da erkek kardeşine verilmeyen kızın başka biri ile nişanlandırılmasına sinirlenen kişi pompalı tüfeği alarak dehşet saçtı. Yaşanan olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Başkasına Verilen Kız Katliamı 3 Ölü 3 Ağır Yaralı

Hatay’da erkek kardeşine verilmeyen kızın başka biri ile nişanlandırılmasına sinirlenen kişi pompalı tüfeği alarak dehşet saçtı. Yaşanan olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır şekilde yaralandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
Başkasına Verilen Kız Katliamı 3 Ölü 3 Ağır Yaralı

 Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde yaşandı. Öne sürüldüğü üzere N.D., 23 yaşındaki kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ailesinin bu durumu kabul etmemesi sonrası iki aile arasında tartışma yaşandı. Ardından kuzeninin ailesinin Bilem Doğru'yu bir başkası ile nişanladıklarını duyan ağabey N.D.,  söz konusu düğüne bir hafta varken damadın ailesi ile beraber bulundukları sırada evi bastı. İlk önce evin arka penceresine giderek pompalı tüfekle eve art arda ateş eden N.D., ardından evin giriş kısmından duvara doğru nişan aldı.  Yaşanan olay sırasında Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı bir şekilde Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken korkunç olayı gerçekleştiren N.D.’nin olayın ardından ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.09.2019 15:59
Anahtar Kelimeler:
Pompalı TüfekHatay HaberHaberHatay Antakya KatliamHatay KatliamAntakyaHatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Yükselişte!Son Fiyatlar
Altın Yükselişte!Son Fiyatlar
Oyun Oynarken Kafasına Sıktı
Oyun Oynarken Kafasına Sıktı
Meteoroloji Uyardı! Çatılar Uçacak
Meteoroloji Uyardı! Çatılar Uçacak

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim