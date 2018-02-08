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BASKILI VE BASKISIZ BEZ ÇANTA

Nasıl ki bir ürünün görünüşü, ambalajı o ürünün seçilme olasılığını artırıyorsa, müşterilerinize sunacağınız bez promosyon çanta ürünleri de sizin markanızın ve hizmet kalitenizin bilinirliğini artıracaktır. Müşterilerinizin gözünde olumlu bir etki oluşturacaktır.

BASKILI VE BASKISIZ BEZ ÇANTA

Nasıl ki bir ürünün görünüşü, ambalajı o ürünün seçilme olasılığını artırıyorsa, müşterilerinize sunacağınız bez promosyon çanta ürünleri de sizin markanızın ve hizmet kalitenizin bilinirliğini artıracaktır. Müşterilerinizin gözünde olumlu bir etki oluşturacaktır.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:31
BASKILI VE BASKISIZ BEZ ÇANTA

BASKILI VE BASKISIZ BEZ ÇANTA

Nasıl ki bir ürünün görünüşü, ambalajı o ürünün seçilme olasılığını artırıyorsa, müşterilerinize sunacağınız bez promosyon çanta ürünleri de sizin markanızın ve hizmet kalitenizin bilinirliğini artıracaktır. Müşterilerinizin gözünde olumlu bir etki oluşturacaktır.

İstecanta.com sitesine girerek, çok farklı renk ve ebatlarda çantaları görebilir ve dilediğiniz adette ve ebatta çanta siparişi verebilirsiniz. Ne sizler ne de kullanıcılar çevrenin riske atılmasını istemeyecektir. Çocuklarınıza, torunlarınıza hatta geleceğinize dair endişe duymanıza neden olacak naylon poşet çantalar erine bu bez çantaları tercih ediyor olmanız çok önemlidir.

Kullan at çantalar yerine daha uzun ömürlü olan bu çantalar direk üreticisi tarafından satışa sunulduğunda çok uygun fiyatlara gelmektedir.

Gerek sağlamlıkları, gerekse de dayanıklı olmaları nedeniyle birçok firma tarafından bez çanta ürünleri kullanılmaktadır. Tabi ki bu çantaların avantajları sadece sağlam ve dayanıklı olmaları değildir. Uzun süre kullanılabilir olmaları, doğa dostu olmaları da önemli etkenler arasındadırlar.

Yukarıda bez çanta seçimi ve bu çantaların neden tercih edilmesi gerektiğine dair bir takım özelliklerden bahsettik. Ancak, belki de firmalar açısından önemli olan bir başka husus daha vardır ki o da marka bilinirliği ve marka kalitesinin ön plana çıkmasıdır. Yani, poşet, naylon çantalar yerine bez çantaları tercih eden firmalar aynı zamanda kaliteli ve köklü bir firma olduklarını da göstereceklerdir.

Bu çantaların üretimini gerçekleştiren www.istecanta.com firması, ürettiği ürünlerin %100 pamuk ve geri dönüşümlü olduğunun garantisini vermektedir. Gerek, hediyelik, hobi amaçlı gerekse de promosyon çanta amacıyla üretilen bu çantaların baskılı ve baskısız üretimleri yapılmaktadır.

Baskılı ürünlerin anında sıcak satışı gerçekleştirilmektedir. Yani yukarıda belirtilen site üzerinden sipariş verdiğiniz de çok kısa bir sürede sipariş adetleriniz hazır olduğundan sizlere ulaştırılmaktadırlar. Baskılı modeller ise sizin ambleminiz, sloganınız, ürün bilgileriniz ile birlikte özel olarak üretilmektedirler. Üretilen çantaların üzerinde istediğiniz her türlü baskı yapılmakta ve yine yukarıda belirtilen site üzerinden siparişler alınmaktadır. Baskılı ürünler için şunu da söyleyelim. Bu ürünlerin teslimat süreleri de maksimum 9 iş günüdür. Eğer yoğunluk olmazsa 1 hafta içinde ürünleriniz adreslerinize ulaştırılmaktadırlar.

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