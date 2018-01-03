Beklenen haber geldi!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı açıklandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında 1.69 zam alacak. Milyonlarca kişinin beklediği haber sonunda TÜİK tarafından açıklandı. Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 iken Ocak ayında karar verilen zam 1.69’a ulaştı. Yılın ilk yarısı ile birlikte toplu sözleşmeyle bu zam yüzde 5.69 olacak. Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeyle açıklanıyor. Geçmiş 6 aylık enflasyonlar göz önünde bulundurularak bu fark zam oranıyla birlikte maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kez zam alıyor. Zam oranı bir önceki 6 ayın toplamında alınarak enflasyon oranı hesaplanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı paralarını bu ay ceplerine koyacak. Devlet memurları ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ve enflasyon zamlarını 15 Ocak’ta alacak. Maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri hesaplarına yatırıldı.