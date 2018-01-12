Beklenen haber geldi! Kar İstanbul’a giriş yaptı!

İstanbul’da yarından itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Cumartesi gecesi başlayacak olan kar yağışıyla birlikte Pazar günü devam edecek ama kar örtüsü oluşmayacak. Ciddi kar yağışı 22 Ocak’ta başlıyor. Son bir haftadır sıcak giden havalar nedeniyle en sıcak Ocak ayını yaşadık. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşmesiyle soğuk kış günleri geri geliyor. Meteoroloji uzmanları Pazar günü yağacak olan karın hava şartlarını olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Asıl ciddi kar yağışını 22 Ocak’ta beklediklerini açıklayan uzmanlar kar yağışının kısa süreli olacağını asıl kış mevsiminin 22 Ocakta başlayacağını belirtti.