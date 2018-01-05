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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden görevinden alındı?

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki Murat Hazinedar neden görevinden uzaklaştırıldı? Detaylar haberimizde…

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden görevinden alındı?

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki Murat Hazinedar neden görevinden uzaklaştırıldı? Detaylar haberimizde…

05 Ocak 2018 Cuma 10:43
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden görevinden alındı?

İçişleri Bakanlığı CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden uzaklaştırdı. Sadece Hazinedar değil onunla birlikte belediye meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil de uzaklaştırıldı.

Murat Hazinedar’ın Görevden Alınma Gerekçesi Açıklandı!

İçişleri Bakanlığı, Murat Hazinedar’ı FETÖ ve yolsuzluk soruşturmalarından dolayı görevden alındığını açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in anayasanın 127’nci maddesinin verdiği haklara göre 4 Ocak 2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verildiği açıklandı.

Son Güncelleme: 05.01.2018 10:49
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