Beşiktaş’ta kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği söylenen araç refüje çarptı. Kazada 1’i kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldılar. Alınan bilgilere göre hayati risk taşımıyorlar.

Kaza, Bebek Arnavutköy Caddesi’nde sabah sularında meydana geldi. Sarıyer’den Beşiktaş istikametine giden bir araç kırmızı ışıkta geçip orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına balıkçılar ve çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından olay yerine ambulanslar çağrıldı. 1’i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Görgü tanığı bir vatandaş Onur Şavkı, ‘’Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte toplam 4 kişi yaralandı’’ dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.