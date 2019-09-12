Bilim Ayakta! Dünya Harici Yaşam

K2-18b olarak adındaki bir gezegenin atmosferinde ilk defa su kalıntılarına rastlandı. Böylelikle dünya dışında bir yaşam belirtisi gösteren gezegenler arasına bir yenisi eklendi.

Yeni uzay teleskopları tarafından önümüzdeki 10 yıl içerisinde K2-18b'nin atmosferinde canlı organizmalarca üretilen gazların da bulunup bulunmadığına dair araştırmalar içine girilmesi konuşuluyor.

Konuyla ilgili olarak verilen detaylar, Nature Astronomy (Doğa Astronomisi) adlı bir bilim dergisi tarafından yayımladı.

University College London'dan (UCL) araştırmaya başkanlık eden Profesör Giovanna Tinetti ise gezegende su bulunmasına ilişkin olarak "akıllara durgunluk veriyor" şeklinde konuştu.

"İlk kez, hava sıcaklığının yaşamın devamı için uygun olduğu bir yıldızın çevresindeki yaşanabilir bölgede, bir gezegende su bulduk."

"Yaşanabilir bölge" ibaresi, bir yıldızın çevresinde yer alan bir gezegende, sıcaklıkların suyun sıvı halde kalması için yeterince yumuşak olduğu bölgeler için karşılık buluyor.