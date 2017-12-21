Binlerce esnafa müjde!

2018 itibariyle yazar kasalarda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu geliyor. Ancak eski yazar kasalarını kullananlar hafıza doluncaya kadar kullanabilecek. Sürpriz gelime üzerine bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken ise Maliye Bakanı’na teşekkür ederek ‘’bu kararla esnafımızın rahat bir nefes almasını sağlayan Maliye Bakanımız Naci Ağbal ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilen ve 2018 yılında uygulamaya dahil olacak bazı mükellefler, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek.