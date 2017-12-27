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Binlerce taşeron işçi bu haberi bekliyordu! Sonunda açıklandı!

Çalışma Bakanlığı taşeron ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler için kadro alımları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Detaylar haberimizde!

Binlerce taşeron işçi bu haberi bekliyordu! Sonunda açıklandı!

Çalışma Bakanlığı taşeron ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler için kadro alımları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Detaylar haberimizde!

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:56
Binlerce taşeron işçi bu haberi bekliyordu! Sonunda açıklandı!

Çalışma Bakanlığı taşeron ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler için kadro alımları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre işveren işçilerin kamuda yapılan düzenleme ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı detaylı bir açıklama yaptı. Bu kapsamda düzenleme 2 Ocak tarihinden itibaren başlayacak. Bu nedenle bu tarihten sonra başvuruların başlaması gerekiyor. Başvuru ve geçiş sürecine ilişkin uygulamaları anlatan esaslar bu hafta içinde açıklanacak. 2 Ocak’tan itibaren 90 gün içinde sonuçlanacak. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren yerleştirilmiş olan işçilerin başvuruları kabul edilecek. Başvuruda bulunan işçilerin bilgileri kabul edildikten sonra elektronik ortama aktarılacak. İşçiler için 4 Aralıkta düzenleme kapsamında herhangi bir ihalede bulunup bulunmadıkları kontrol edilerek sınav süreci başlatılacak. Alt işveren işçilerinin çalıştıkları yerlere herhangi bir evrak ya da belge vermelerine gerek yoktur.

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