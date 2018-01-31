Birbirinden Şık Nişan Yüzük Modelleri Myra Gold’da

Aynı zamanda farklı beğeni ve zevklere özel olan koleksiyonları da incelemek isteyebilirsiniz. Nişan yüzükleri arasında seçiminizi yaparken birçok farklı kuyumcu ziyaret ederek zaman harcamak bir yana kararsızlığınız daha da artabilir. Türkiye’nin online kuyumcusu Myra Gold ise evinizin rahat ortamında ya da internette erişim yapabildiğiniz her yerden anında alışverişinizi gerçekleştirebileceğiniz bir adrestir. Daha uygun fiyat seçeneği ile yüzlerce farklı yüzük arasından arzu ettiğiniz seçimi yapmanızı sağlayan skaladan taş cinsini, madeni, maden rengini, fiyat aralığını ya da model seçeneği gibi birçok detayı belirleyerek listeyi daraltmanızı da sağlıyor.

Myra Gold Nişan Yüzük Koleksiyonu

Türkiye’nin online kuyumcusu Myra Gold beğeninize sunduğu mücevher koleksiyonunda birçok farklı ürüne yer açıyor. Nişan yüzükleri ve alyanslar, takı setleri, kolyeler, bilezikler, bileklikler ve daha birçok tasarımı inceleyebileceğiniz markanın koleksiyonunda arzu ederseniz özel sipariş verme imkanınız da bulunuyor.

Myra Gold nişan yüzük kategorisi içinde bayanların günlük yaşantıları içinde rahatlıkla kullanabilecekleri yüzlerce çeşit yer alıyor. Modeller içinde seçimlerinizi daraltarak arzu ettiğiniz tasarımı da kolaylıkla bulma imkânınız var. Sarı ya da beyaz altın rengi ile tasarlanan modellerde ayrıca iki altın renginin karışımından oluşan tasarımlar da bulunuyor. Taş cinsi ya da tasarım modeli olarak tercihinize göre seçimleri yapabileceğiniz gibi bütçenize uygun olan modelleri de listeleme şansınız bulunuyor.

Online Nişan Yüzüğü Siparişi

Nişan hazırlığında en önemli detaylardan birisi de o gün anısına geline takılacak olan nişan yüzüğüdür. Sevenler arasındaki bağın nişanesi olarak takılan bu yüzükler farklı model seçenekleri arasından tercih edilerek satın alınabilir. Myra Gold nişan yüzüğü seçiminizi evinizin rahat ortamında yapmanıza imkân tanıyor. Sitesinde yer alan modeller arasında seçim yaparken görselleri tıklayarak ürünler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Beğeninize ve bütçenize uygun olan nişan yüzüğü tasarımını hemen siteden satın almak için Myragold adresini tıklayabilirsiniz. Markadan yapacağınız alışverişlerde uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanmanız mümkün. Ücretsiz ve sigortalı kargo hizmeti ile kapınıza kadar ulaştırılacak olan ürün ayrıca üç yıl boyunca firmanın garanti kapsamındadır. Ürünlerin tamir ve bakımı ise ücretsiz gerçekleştirilir. Satın aldığınız ürünü 15 gün içinde değiştirebilir ya da iade edebilirsiniz.