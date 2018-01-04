Boğazda gemi geçişleri durduruldu!

Çanakkale Boğazında etkili olan sis nedeniyle çift yönlü gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu. Görüş uzaklığının düşmesi sonucunda boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri yetkilileri tarafında boğaz trafiği saat 04.00 itibariyle kapatıldı. Telsiz kanalından da gemi kaptanlarına tek tek bilgilendirme yapıldı. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.