Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!

Kuzey yarıküre günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkeler için kış ve yazın başlangıcıdır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık Miladi takvime göre yılın 355. Günüdür . Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış Dönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla Türkiye’de 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız.

Kuzey yarıküre günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkeler için kış ve yazın başlangıcıdır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık Miladi takvime göre yılın 355. Günüdür . Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış Dönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla Türkiye’de 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız.

Kuzey yarıküre günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkeler için kış ve yazın başlangıcıdır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık Miladi takvime göre yılın 355. Günüdür . Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış Dönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla Türkiye’de 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız.

Kuzey yarıküre günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkeler için kış ve yazın başlangıcıdır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık Miladi takvime göre yılın 355. Günüdür . Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış Dönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla Türkiye’de 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız.