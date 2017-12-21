Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık’tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece Kuzey’deki ilimiz Sinop’ta yaşanacak.
Kuzey yarıküre günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkeler için kış ve yazın başlangıcıdır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık Miladi takvime göre yılın 355. Günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış Dönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla Türkiye’de 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız.
En uzun gece kaç saat?
21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gittikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop’ta yaşanıyor.
İstanbul 21 Aralık
Güneşin doğusu: 08.27
Güneşin batışı: 17.40
Gece süresi: 14 saat 47 dakika
Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika
En uzun gecenin yaşanacağı Sinop’ta gece süresi 15 saat 6 dakika
Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika
En kısa gecenin yaşanacağı Hatay’da gece süresi 14 saat gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.
Son Güncelleme: 21.12.2017 10:13