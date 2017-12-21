banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!
21 Aralık’ta ülkemizde en uzun...
Spor toto süper lig maç özetleri
Spor toto süper lig maç...

Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!

21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece Kuzey’deki ilimiz Sinop’ta yaşanacak. Detaylar haberimizde...

Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!

21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece Kuzey’deki ilimiz Sinop’ta yaşanacak. Detaylar haberimizde...

21 Aralık 2017 Perşembe 09:39
Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık’tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece Kuzey’deki ilimiz Sinop’ta yaşanacak.

Kuzey yarıküre günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkeler için kış ve yazın başlangıcıdır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık Miladi takvime göre yılın 355. Günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış Dönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla Türkiye’de 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız.

En uzun gece kaç saat?

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gittikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop’ta yaşanıyor.

İstanbul 21 Aralık

Güneşin doğusu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop’ta gece süresi 15 saat 6 dakika

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay’da gece süresi 14 saat gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

Son Güncelleme: 21.12.2017 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaportta yeni dönem zammı!
Pasaportta yeni dönem zammı!
Kilolarca kıyma fiyatına balık!
Kilolarca kıyma fiyatına balık!
Ünlü dizinin hayranlarına kötü haber!
Ünlü dizinin hayranlarına kötü haber!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim