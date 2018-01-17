Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!

Yapılan araştırmalara göre , bulaşık makinelerinde yıkamadan sonra kalan yemek artıklarında patojenler, ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor. Slovenya’da yapılan araştırmalara göre bulaşık makinelerinde yıkama sonrasında kalan artıkların içinde bulunan patojenler sağlığı tehdit ediyor, ve ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor. Uzmanların bu konudaki önerisi ise makinenin lastik contasının her seferinde yıkanması gerektiği önerildi. Başka bir uyarı ise, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü Bulaşıkların makinede yıkanması çocuklarda alerjiye yol açabileceğine dikkat çekildi.