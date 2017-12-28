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Bursa’da şafak operasyonu!

Bursa’da terörle mücadele ekibi tarafından yakalanan DEAŞ teröristlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da şafak operasyonu!

Bursa’da terörle mücadele ekibi tarafından yakalanan DEAŞ teröristlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:19
Bursa’da şafak operasyonu!

Bursa’da terörle mücadele ekibi tarafından yakalanan DEAŞ teröristlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı.  

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri DEAŞ teröristlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 200 polis ile birlikte farklı 11 noktaya operasyonlar düzenlendi. Operasyona zırhlı araçlarla da destek verildi. Özel harekat ekipleri bu operasyonda titizlikle davranarak iğne deliğini bile kontrol ettiler. Evlere koçbaşı ile kapıları kırarak girdiler. Yapılan şafak operasyonunda çoğu Suriyeli 38 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital materyellere el kondu.

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