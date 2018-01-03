Büyük ikramiyenin ilk kazananı ortaya çıktı!

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik ikramiyesinin çeyrek biletinin 15 milyon TL kazananı Murat Tokmak olduğu belirlendi. Bir ecza deposunun servis personelliğini yapan Tokmak’ın 1 Ocak’tan beri işe gelmediği ortaya çıktı. 9794035 numaralı çeyrek biletin sahibi Murat Tokmak’ın bir ecza deposunda yaklaşık 6 aydır ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Tokmak’ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak’ta iş yerinde nöbetçi olduğu ancak o gün işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın büyük ikramiye için Ankara’ya gittiği ortaya çıktı.