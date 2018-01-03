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Büyük ikramiyenin ilk kazananı ortaya çıktı!

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik ikramiyesinin çeyrek biletinin 15 milyon TL kazananı Murat Tokmak olduğu belirlendi.

Büyük ikramiyenin ilk kazananı ortaya çıktı!

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik ikramiyesinin çeyrek biletinin 15 milyon TL kazananı Murat Tokmak olduğu belirlendi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:40
Büyük ikramiyenin ilk kazananı ortaya çıktı!

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik ikramiyesinin çeyrek biletinin 15 milyon TL kazananı Murat Tokmak olduğu belirlendi. Bir ecza deposunun servis personelliğini yapan Tokmak’ın 1 Ocak’tan beri işe gelmediği ortaya çıktı. 9794035 numaralı çeyrek biletin sahibi Murat Tokmak’ın bir ecza deposunda yaklaşık 6 aydır ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Tokmak’ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak’ta iş yerinde nöbetçi olduğu ancak o gün işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın büyük ikramiye için Ankara’ya gittiği ortaya çıktı.

                                                                 

Son Güncelleme: 03.01.2018 17:27
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