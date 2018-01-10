banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
113589
ALTIN
160.963
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1350
EURO
4.5496
10 Ocak 2018 Altın Fiyatları
10 Ocak 2018 Altın Fiyatları
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O tarihe dikkat!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O...
MTV artık PTT’den ödenebilecek!
MTV artık PTT’den ödenebilecek!

Çanakkale’de dev kılıç balığı yakalandı!

Çanakkale Boğazında yakalanan 2,5 metre boyundaki dev kılıç balığı görenlerin ilgisini çekti.

Çanakkale’de dev kılıç balığı yakalandı!

Çanakkale Boğazında yakalanan 2,5 metre boyundaki dev kılıç balığı görenlerin ilgisini çekti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
Çanakkale’de dev kılıç balığı yakalandı!

Çanakkale Boğazında yakalanan 2,5 metre boyundaki dev kılıç balığı görenlerin ilgisini çekti. Balıkçılar tarafından Çanakkale Boğazında yakalanan 2,5 metre boyunda ve 40 kilo olan kılıç balığı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde tutuldu. Kılıç Balığıyla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar bir okyanus balığının Marmara’da yakalanmasından endişe duyduklarını söyledi. Kılıç balığının kilosunun 60 liradan satılacağı duyuruldu.

En Ucuz Balık Sardalye 15 Lira

Tezgahta balık çeşitleri çok olmasına rağmen fiyatlar oldukça yüksek. Balıkçılar balığın az olmasından dertli durumda. En ucuz balık sardalye ve kilosu 15 lira. Karadeniz hamsisinin kilosu 20-25 liraya satılıyor. Kolyoz, istavrit, palamut 15, çinekop 30, barbun 35 liraya satılıyor. Norveç palamudu da denilen uskumrunun tanesi 4-5 liraya alıcı buluyor.

Son Güncelleme: 10.01.2018 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinnet geçirdi! Anne ve babasını öldürdü!
Cinnet geçirdi! Anne ve babasını öldürdü!
10 Ocak 2018 Altın Fiyatları
10 Ocak 2018 Altın Fiyatları
Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti!
Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim