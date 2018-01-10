Çanakkale’de dev kılıç balığı yakalandı!

Çanakkale Boğazında yakalanan 2,5 metre boyundaki dev kılıç balığı görenlerin ilgisini çekti. Balıkçılar tarafından Çanakkale Boğazında yakalanan 2,5 metre boyunda ve 40 kilo olan kılıç balığı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde tutuldu. Kılıç Balığıyla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar bir okyanus balığının Marmara’da yakalanmasından endişe duyduklarını söyledi. Kılıç balığının kilosunun 60 liradan satılacağı duyuruldu.

En Ucuz Balık Sardalye 15 Lira

Tezgahta balık çeşitleri çok olmasına rağmen fiyatlar oldukça yüksek. Balıkçılar balığın az olmasından dertli durumda. En ucuz balık sardalye ve kilosu 15 lira. Karadeniz hamsisinin kilosu 20-25 liraya satılıyor. Kolyoz, istavrit, palamut 15, çinekop 30, barbun 35 liraya satılıyor. Norveç palamudu da denilen uskumrunun tanesi 4-5 liraya alıcı buluyor.