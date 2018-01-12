Çanakkale’nin köyünde akıl almaz fuhuş operasyonu!

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde bir köyde gerçekleşen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok yabancı uyruklu kadının zorla fuhuş yaptırılması üzerine operasyon düzenledi. 12 adrese ayrı ayrı düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı. Çok sayıda eşya gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarından 1 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Öte yandan diğer düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli şahsın araması hala sürüyor.