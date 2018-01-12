banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının...
Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!
Evi olmadığı için sığındığı yerde...
SON DAKİKA! DEPREM BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI!
SON DAKİKA! DEPREM BÜYÜK PANİĞE...
Ünlü profesör uyardı! Sömestr tatili ile başlıyor!
Ünlü profesör uyardı! Sömestr tatili...

Çanakkale’nin köyünde akıl almaz fuhuş operasyonu!

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde bir köyde gerçekleşen operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Çanakkale’nin köyünde akıl almaz fuhuş operasyonu!

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde bir köyde gerçekleşen operasyonda 6 kişi tutuklandı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:04
Çanakkale’nin köyünde akıl almaz fuhuş operasyonu!

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde bir köyde gerçekleşen operasyonda 6 kişi tutuklandı.  Edinilen bilgilere göre Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok yabancı uyruklu kadının zorla fuhuş yaptırılması üzerine operasyon düzenledi. 12 adrese ayrı ayrı düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı. Çok sayıda eşya gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarından 1 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Öte yandan diğer düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli şahsın araması hala sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van’da PKK’lıların sığınakları bulundu!
Van’da PKK’lıların sığınakları bulundu!
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!
Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!
Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim