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CHP'ye Roman Stratejisi Şoku
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CHP'ye Roman Stratejisi Şoku

Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Sinan Karaca ile yönetimi, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın döneminde, CHP İl Başkan Vekili Yusuf Kenan Sönmez ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte, İstanbul’da 800 bin üzerinde nüfusu olan Roman mahallelerinde, Federasyona bağlı, CHP ile çalışacak STK’lar kurup İstanbul’daki Romanları CHP içerisinde siyaset yapma zeminini hazırlamış.

CHP'ye Roman Stratejisi Şoku

Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Sinan Karaca ile yönetimi, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın döneminde, CHP İl Başkan Vekili Yusuf Kenan Sönmez ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte, İstanbul’da 800 bin üzerinde nüfusu olan Roman mahallelerinde, Federasyona bağlı, CHP ile çalışacak STK’lar kurup İstanbul’daki Romanları CHP içerisinde siyaset yapma zeminini hazırlamış.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:40
CHP'ye Roman Stratejisi Şoku

Murat Karayalçın döneminde başlatılan bu çalışmalar, döneme bakıldığından ciddi avantaj sağladığı görülüyor. Murat Karayalçın’ın İstanbul İl Başkanlığını bırakmasından sonra ben Malatya’da “doğdum büyüdüm” diye söze başlayan o dönemim yeni İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat gelmişti. Marmra Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Sinan Karaca ve yönetimi, Türkiye’nin Roman Vekili Özcan Purcu ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Roman halkına Milletvekili, Belediye, Başbakan ve Meclis Üyesi adayı olma strateji çalışmalarını raporlar ile sundular.
İstanbul’daki Roman vatandaşlar ile ilk görüşen CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu. Bu görüşmeler Roman vatandaşlar için bir umut oldu. Ancak CHP kanadı tüm bu gelişmelere rağmen adaylık listesinde Sinan Karaca’ya 13. Sırada yer verildi. İstanbul’da, Roman vatandaşlar ve Sinan Karaca bu tercihler nedeniyle vekillik umutları kalmamıştı.
Yerel seçimler öncesinde Sinan Karaca, Özcan Purcu ve Mustafa Sarıgül Marmara Bölgesindeki Roman mahalleler ilgili bir çalışma yaparak olası oy potansiyelleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulurken, İstanbul’da 4, Bursa ve Balıkesir’deki 6 ilçenin AKP’den CHP’ye geçebileceğin raporu sunuldu. CHP Genel Merkezde en yüksek oy potansiyeline göre adaylar belirlenecek imajı verilirken Sinan Karaca tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na, DSP İl Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’den aday olmak istediğini, eğer aday yapılmazsa DSP’den aday olacağını söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu, DSP’nin seçime girmeyeceğini düşünmesi ile Cumhuriyet Halk Partisi-Mustafa Sarıgül birlikteliğine son noktayı koydu.
CHP kanadında Marmara Roman Dernekler Başkanı Sinan Karaca tarafından verilen raporların sonuçları şimdi CHP’de daha net şekilde görülürken, Karaca yine aday gösterilmedi. Özellikle Şişli bölgesinde %60 oy potansiyeline sahip Mustafa Sarıgül sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na 250 bin oy kaybı söz konusu. Bu yanlış politikalar yüzünden Roman Mahallelerden de alınacak oy sayısı şimdiden merak konusu.

Anahtar Kelimeler:
ChpCumhuriyet Halk PartisiSinan KaracaRoman Dernekler Federasyonu
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