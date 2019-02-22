CHP'lilerden Kafatancıoğlu'na Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı’na bağlı 50 parti üyesi, CHP İstanbul İl Başkanı, Canan Kaftancıoğlu’nun hastanesinin müdürü ve bir akrabasının meclis üyeliği listesinden aday gösterilmesini protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Bağcılar’da sahibi olduğu özel bir hastanenin önüne gelen CHP üyeleri burada, Kaftancıoğlu’nun meclis üyesi listesine yazdırdığı hastane müdürünün ve akrabasının listedelerden geri çekilmesini istedi.

Hastane önünde bir araya gelen CHP üyeleri burada basın açıklaması yapacakları sırada, Kanal 7 ve Beyaz Tv muhabirlerini görünce açıklamadan vazgeçtiler. Aralarında bir heyet oluşturan Cumhuriyet Halk Partililer, hastaneye girerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşi, Naki Kaftancıoğlu’yla görüştüler. Naki Kaftancıoğlu’na üyeler, meclis üyesi listesindeki hastane müdürünün ve akrabasının geri çekilmesi gerektiğini ve bu durumun etik olmadığını belirttiler. CHP üyeleri yapılan bu yanlışlıktan vazgeçilmediği takdirde, yarın daha kalabalık bir grupla hastane önüne gelerek, protestolarına devam edeceklerini belirttiler.

İşte tepkiye neden olan listede olan o isimler,