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Çiftlik Bank’tan Afrin'e destek

Türkiye genelinde 150 civarında bayisi bulunan ve her türlü şarküteri ürünlerini üretip satışını gerçekleştiren Çiftlikbank, Ocak ayından bu yana Afrin’de teröristlere karşı kahramanca mücadele veren mehmetçiğimize bayilerinden birçok gıda malzemesini kolileyerek yardım olarak gönderdi.

Çiftlik Bank’tan Afrin'e destek

Türkiye genelinde 150 civarında bayisi bulunan ve her türlü şarküteri ürünlerini üretip satışını gerçekleştiren Çiftlikbank, Ocak ayından bu yana Afrin’de teröristlere karşı kahramanca mücadele veren mehmetçiğimize bayilerinden birçok gıda malzemesini kolileyerek yardım olarak gönderdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 13:57
Çiftlik Bank’tan Afrin'e destek

Malatya, Şanliurfa ve Gaziantep çiftlikbank bayilerinden Afrin'deki mehmetçikler için özel gıda kolileri hazırlanıp Afrin’de bulunan kahraman mehmetçiklerimize vekırsaldaki yaşayan halka ulaştırıldı.

Gıda gönderimleri hakkında açıklama yapan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın: “Suriye’deki savaş sebebiyle yıllardır Türkiye milyonlarca savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor. Şu anda mehmetçiklerimiz Afrin’de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Ülkemizin Suriye topraklarında gözü yoktur. Mehmetçiklerimizin tüm mücadelesi bölgeyi Türkiye'mizi tehdit eden terör belasından kurtarmak üzerinedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm çabaları ve mücadeleleri bölgede huzuru ve terörden arındırılmış barışı temsil etmektir. Biz de Çiftlikbank olarak mehmetçiklerimize ve terörden arındırılmış olan bölgelerde yaşayan sivil halkın ihtiyaçlarına bir nebze katkı olması amacıyla Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep bayilerimizin yoğun çaba göstererek hazırladığı kolileri mehmetçiklerimize ve yardıma ihtiyacı olan bölgelere ulaştırdık. Terör bölgelerinde, şer güçlerinden kurtarılmış sivil halkın sofralarına bereket olacağız. Ülkemizin milli ve manevi olan tüm değerlerine gücümüzün sonuna kadar katkı sağlayacağız. Bu milli duruşa sahip bayilerimizle gurur duyuyoruz.

" açıklamasında bulundu.

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