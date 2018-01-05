Çin kara teslim!

Ülkenin doğu ve orta kesimlerinde uçak ve tren seferleri iptal edildi. Bazı okullarda eğitime bir süre ara verilmesi kararlaştırıldı. Çin’de etkili olan yoğun kar yağışı havayolu ve demiryolunu olumsuz etkiledi. Yeni yılın ilk kar yağışı ülkenin doğu ve orta kesimlerinde etkili oldu. Yoğun yağış ve kar fırtınası nedeniyle uçak ve tren seferleri iptal edildi. Bazı kentlerde ilkokul ve ortaokullarda bugünden itibaren 6 gün eğitime ara verildi. Ülkede önceki gün ulusal Meteoroloji Merkezi yoğun kar yağışını ‘’turuncu alarm’’ olarak açıklamıştı. Çin’de alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.