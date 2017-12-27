Çinko üreticisi Pasinex bölgedeki etkisini güçlendiriyor

Ekonomist.co’da yer alan habere göre Pasinex, Silcom Systems Inc’in Gunman çinko projesi için Cypress Development Corp’dan yüzde 80’lik pay alma maddesini içeren yeni bir anlaşmayı devreye soktu.

Bu anlaşmaya göre Pasinex satın alma işlemi dört sene içinde sonlandıracak ve bir kısmı nakit bir kısmını da hisseler üzerinden olmak kaydıyla toplamda 1.5 milyon ABD doları ödeme yapacak. Şirketin satın alma sürecini daha erken tamamlamak için ödeme sürecini hızlandırabileceği de belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pasinex CEO’su Steve Williams, Türkiye’de bulunan Pınargözü madenine birçok açıdan benzeyen Nevada’daki söz konusu madenin satın alınmasındaki en büyük faktörün, şirketin Adana’da sahip olduğu madenden gelecek nakit akışı olduğu ifade etti.

Hatırlatmak gerekirse Kanadalı çinko üreticisi geçtiğimiz haftalarda Adana’daki Pınargözü çinko madenini işleten ve %50 ortağı olduğu Horzum A.Ş.’den 2016 yılındaki kazançları temsilen 1 milyon ABD doları tutarındaki ilk kâr payını aldığını açıklamıştı.

Hisseleri Kanada’da Toronto Menkul Kıymetler Borsasında (FSE, “PNX”) ve Almanya’da Frankfurt Borsasında (TSX, “PSE”) işlem gören Pasinex Resources, Kasım 2017’nin sonunda üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamış, 1.8 milyon dolar kâr elde ettiğini bildirmişti.

Şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Pasinex ve Pınargözü Madeni Hakkında

Pasinex'in hedefi Türkiye'de bulunan üretimsel CRD bölgesindeki etkisini artırarak orta seviyeli bir çinko firması kurmak ve diğer potansiyelli maden bölgelerinde çinko yatakları keşfetmektir. Şirketin teknik idare birimi maden keşfi, geliştirilmesi ve üretimi gibi konularda yüksek tecrübe sahibi bireylerden oluşmaktadır.

Pınargözü Madeni, Türkiye'nin madencilik alanındaki en büyük madencilik şirketlerinden olan Akmetal Sanayi ve Ticaret AŞ ile 50/50 ortaklık şeklinde faaliyet göstermektedir. Pınargözü Madeni, direkt yüklemeye hazır cevher programı ile çalışan ve yüksek kaliteli çinko çıkarılan bir madendir.

Kaynak: ekonomist.co