Cinnet geçirdi! Anne ve babasını öldürdü!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali Beygözlü cinnet geçirdiği sırada annesini ve babasını av tüfeğiyle öldürdü ve kaçtı. Olay bu sabah ilçeye bağlı Çolak Ali Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre ailenin evinden silah sesi duyan komşular eve gittiklerinde Ali Beygözlü’yü elinde av tüfeğiyle anne ve babasını yerde kanlar içinde yattıklarını gördüler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü açıkladı. Kaçan oğulları için soruşturma hala devam ediyor.