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Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!

Mersin’de E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, son dönemde vatandaşlar arasında yeni çipli kimlik kartları ile ilgili dedikodular nedeniyle nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluğun yaşandığını dile getirerek, Dağıtımın 2017 sonunda biteceği bilgisinin doğru olmadığı ve dağıtımın 2023 yılında biteceğini açıkladı.

Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!

Mersin’de E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, son dönemde vatandaşlar arasında yeni çipli kimlik kartları ile ilgili dedikodular nedeniyle nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluğun yaşandığını dile getirerek, Dağıtımın 2017 sonunda biteceği bilgisinin doğru olmadığı ve dağıtımın 2023 yılında biteceğini açıkladı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:30
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!

Vatandaşlar arasında yayılan dedikodular nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken resmi bir şey açıklanmadıkça vatandaşların inanmaması gerektiğini söyledi. Kart, vatandaşların duyumlar üzerine nüfus müdürlüklerine akın etmemesi gerektiğini belirterek, ‘’2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak ve geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut çalışmalarla 2023 yılını bulacaktır. Ancak 90 TL vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği gibi haberlere inanılmaması gerektiğini açıklamıştır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştiremeye ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır’’ açıklaması yapıldı.

Çipli kimliğin dağıtımının 2023 yılını bulacağı kaydeden Kart, şunları söyledi:

"Nüfus çalışanlarımız bu aşırı yoğunluğa rağmen, canını dişine takarak özveri ile görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, resmi kaynaklardan açıklanacak bilgilere itibar etmesini bekliyoruz. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlarımız Alo 199 ve internette, e-kimlik sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alacaklardır."

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Son Güncelleme: 21.12.2017 10:15
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