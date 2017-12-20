Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!

Vatandaşlar arasında yayılan dedikodular nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken resmi bir şey açıklanmadıkça vatandaşların inanmaması gerektiğini söyledi. Kart, vatandaşların duyumlar üzerine nüfus müdürlüklerine akın etmemesi gerektiğini belirterek, ‘’2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak ve geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut çalışmalarla 2023 yılını bulacaktır. Ancak 90 TL vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği gibi haberlere inanılmaması gerektiğini açıklamıştır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştiremeye ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır’’ açıklaması yapıldı.