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Çok acı! Down sendromlu genç balkondan atladı

Beyoğlu’nda down sendromlu olduğunun öğrenildiği 20 yaşındaki Samet Ç. öne sürüldüğü üzere göre oturdukları binanın 4’üncü katında yer alan balkondan aşağıya atladı. Beton zemine çakılan Samet Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken baba Muammer Ç., kaldırıma çöküp oğluna bakarak gözyaşı döktü.

Çok acı! Down sendromlu genç balkondan atladı

Beyoğlu’nda down sendromlu olduğunun öğrenildiği 20 yaşındaki Samet Ç. öne sürüldüğü üzere göre oturdukları binanın 4’üncü katında yer alan balkondan aşağıya atladı. Beton zemine çakılan Samet Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken baba Muammer Ç., kaldırıma çöküp oğluna bakarak gözyaşı döktü.

01 Ekim 2019 Salı 13:27
Çok acı! Down sendromlu genç balkondan atladı

Beyoğlu’nda down sendromlu olduğunun öğrenildiği 20 yaşındaki Samet Ç. öne sürüldüğü üzere göre oturdukları binanın 4’üncü katında yer alan balkondan aşağıya atladı. Beton zemine çakılan Samet Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken baba Muammer Ç., kaldırıma çöküp oğluna bakarak gözyaşı döktü.

Bahsi geçen olay Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Kelkit Sokak'ta yer alan 4 katlı binada saat 08.00 sularında yaşandı. Öne sürüldüğü üzere down sendromlu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Samet Ç., aile üyeleri ile birlikte kahvaltı yaptı ardından balkona çıktı.

Bir süre geçtikten sonra Samet Ç., 4'üncü kattan kendini aşağıya bıraktı. Yerin beton zemine çakılan Samet Ç., ağır şekilde yaralandı. Duydukları ses sonrası balkona koşan anne ve baba, oğullarını beton zeminde kanlar içerisinde yatarken görünce hayatının şokunu yaşadı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerin polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yerde kanlar içindeki Samet Ç'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Son Güncelleme: 01.10.2019 13:29
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IstanbulBeyogluDown SendromluSütlüceKelkit MahallesiHaberBalkondan AtladıDown Sendromu
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