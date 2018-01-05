Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen ve yalnızca bu güne özel namazın kılındığı Cuma günleri, İslam dininde mübarek günler arasında yer almaktadır. Bu mübarek günde kılınan Cuma namazının saatini araştıran vatandaşlar, internet üzerinde ‘’Cuma saatleri’’ ve ‘’Cuma namazı saati’’ aramalarını hızlandırdı.

İşte 5 Ocak il il Cuma namazı saatleri: