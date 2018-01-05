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Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen ve yalnızca bu güne özel namazın kılındığı Cuma günleri, İslam dininde mübarek günler arasında yer almaktadır.

Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen ve yalnızca bu güne özel namazın kılındığı Cuma günleri, İslam dininde mübarek günler arasında yer almaktadır.

05 Ocak 2018 Cuma 11:11
Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen ve yalnızca bu güne özel namazın kılındığı Cuma günleri, İslam dininde mübarek günler arasında yer almaktadır. Bu mübarek günde kılınan Cuma namazının saatini araştıran vatandaşlar, internet üzerinde ‘’Cuma saatleri’’ ve ‘’Cuma namazı saati’’ aramalarını hızlandırdı.

İşte 5 Ocak il il Cuma namazı saatleri:

Şehir

Cuma Namazı Saati

Adana

12:51

Adıyaman

12:39

Afyonkarahisar

13:10

Ağrı

12:20

Aksaray

12:56

Amasya

12:49

Ankara

13:01

Antalya

13:10

Ardahan

12:22

Artvin

12:25

Aydın

13:21

Balıkesir

13:21

Bartın

13:03

Batman

12:28

Bayburt

12:31

Bilecik

13:12

Bingöl

12:30

Bitlis

12:24

Bolu

13:06

Burdur

13:11

Bursa

13:16

Çanakkale

13:27

Çankırı

12:58

Çorum

12:53

Denizli

13:16

Diyarbakır

12:31

Düzce

13:08

Edirne

13:26

Elazığ

12:35

Erzincan

12:34

Erzurum

12:27

Eskişehir

13:10

Gaziantep

12:43

Giresun

12:39

Gümüşhane

12:34

Hakkari

12:17

Hatay

12:47

Iğdır

12:16

Isparta

13:10

İstanbul

13:16

İzmir

13:24

Kahramanmaraş

12:45

Karabük

13:02

Karaman

12:59

Kars

12:20

Kastamonu

12:57

Kayseri

12:50

Kırıkkale

12:58

Kırklareli

13:23

Kırşehir

12:56

Kilis

12:44

Kocaeli

13:13

Konya

13:02

Kütahya

13:12

Malatya

12:39

Manisa

13:23

Mardin

12:29

Mersin(içel)

12:54

Muğla

13:19

Muş

12:26

Nevşehir

12:53

Niğde

12:54

Ordu

12:41

Osmaniye

12:47

Rize

12:30

Sakarya

13:11

Samsun

12:47

Siirt

12:25

Sinop

12:52

Sivas

12:44

Şanlıurfa

12:37

Şırnak

12:22

Tekirdağ

13:22

Tokat

12:46

Trabzon

12:33

Tunceli

12:34

Uşak

13:15

Van

12:19

Yalova

13:15

Yozgat

12:53

Zonguldak

13:05

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