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Deprem minareyi yıktı! İşte o görüntüler

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem minareyi yıktı! İşte o görüntüler

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:56
Deprem minareyi yıktı! İşte o görüntüler

 İstanbul’da bugün öğle saatlerinde Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

İstanbul’da bugün panik hakimdi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.8 olarak bildirdi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İstanbul Avcılar'da yer alan bir caminin minaresinin yıkıldığı haberi alındı. Söz konusu deprem İstanbul dışında çevre bulunan illerden de hissedildi.

 İstanbul bugün Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre 6 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremin ardından insanlar sokağa döküldü.

İstanbul Avcılar'da deprem sebebiyle bir caminin minaresinin yıkıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 26.09.2019 17:26
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