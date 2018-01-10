Deprem profesöründen korkutan uyarı!

Deprem profesörü Prof. Dr. Orhan Tatar, Erzincan ile Tokat arasında her an 6 şiddetinde bir deprem olabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Tokat’ta meydana gelen 4 şiddetinde ve Sivas ile çevresinde meydana gelen hafif şiddetteki depremleri değerlendirdi. Tatar hafif sarsıntıların dışında Sivas’ta olası bir deprem beklenmediğini belirterek, ‘’Bölgemizde küçük orta dereceli depremler beklemek son derece olağan. Son zamanlarda meydana gelen küçük ölçekli depremlere bakarak Sivas için yakın gelecekte bir deprem beklentisi olduğunu söylemek mümkün değil’’ dedi.