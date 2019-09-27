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Depremde telefonunuzun ulaşılabilir olmasını istiyorsanız...

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha açıklama yaptı.

Depremde telefonunuzun ulaşılabilir olmasını istiyorsanız...

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha açıklama yaptı.

27 Eylül 2019 Cuma 14:33
Depremde telefonunuzun ulaşılabilir olmasını istiyorsanız...

 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha açıklama yaptı.

  Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yapmak yerine mesajlaşmanın gerektiğini ifade eden Ertuğrul Karaçuha, 'Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar.' Şeklinde konuştu.

 Depremde telefonunuzu kullanabilmek için…

 İstanbul'da dün yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem ardından telefon şebekelerinde sorun yaşandı ve birçok kullanıcı arama yapamadı.

Konu ile alakalı olarak değerlendirme yapan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem ardından şebekelerde problem yaşanmasının asıl nedeninin, çok sayıda kullanıcının aynı anlarda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklandığını ifade etti.

Deprem sırasında sarsıntıdan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış ya da sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğini belirten Ertuğrul Karaçuha, "Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor." İfadelerini kullandı.

Ertuğrul Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşandığını fakat WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlanabildiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 27.09.2019 14:36
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