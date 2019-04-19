Devlet yatırımcıya Eşsiz Destek ve Fırsatlar Sunuyor

O Karar Resmi Gazete’de yayınlandı! Devlet desteklerine bir yenisi eklenerek “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteği’ne ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Tarım Sigortaları Havuzu’na develetten taahhüt edilen hasar fazlası oranları belli oldu.

Bu destek kapsamında hasar fazlası desteği meydana gelmesi durumunda hasar meblağı, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tedbirinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılmasına karar verildi.

2019 yılında şirket kuran gençlere hibe destek konusunda son dakika başvuru koşulları çok merak ediliyor. Şirket kuran gençlere 3 yıl devlet desteği ve 1 yıl boyunca 10 bin 592 TL’lik sigorta primi devlet tarafından ödeniyor. KOSGEB bu yıl teknolojiyi yükseltmek adına teknolojik yatırım yapan girişimcilere 360 bin TL’ye kadar devlet desteği imkanı sunuyor.

2019 KOSGEB Hibe Destek Programları Başvuru Koşulları Nelerdir?

Genç girişimciler, iş kurabilmek adına vergi indirimi ve sigorta primi desteği ile teşvik ediliyor. 3 yıl boyunca vergi istisnasında faydalanabilen genç girişimciler 1 yıl boyunca da 10 bin 592 TL’lik sigorta primi yardımından faydalanabilecek.

Ayrıca girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı yüksek teknolojiye adapte eden KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek imkanı sağladı.

Hibe destek programı kapsamında kursa giden ve sonrasında sertifikasını almaya hak kazananların iş fikirlerini hayata geçirmesi durumunda hibe alma imkanı elde ediyor.

KOSGEB’in yeni uygulama dışında halihazırda var olan destek paketleri ve devlet destekleri için kısa bilgi girmek gerekirse;

KOSGEB Destekleri;

Girşimcilik Desteği

Bu desteğin amacı ekonomiyi canlandırmak ve yeni yatırımlar sağlamak amacıyla şirket kuruluşlarını desteklemek ve bu bağlamda şirketlerin en zorlu olan ilk yıllarında çeşitli KDV ve SGK prim destekleri bulunmakta. Şirket kuruluş aşamasında 60 bin TL’ve ileri düzey girişimcilere ise 370 bin TL’ye kadar destek sunuyor.

ARGE, Teknolojik Üretim ve Yerelleştirme Desteği

Uluslarrası pazarda yer alamayı hedefleyen ve yerli üretim sağlayan KOBİ’leri hedefleyen devlet desteğidir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Desteği

KOSGEB 5 milyon TL’ye kadar Türkiye sınırları iinde yerli üretim yapan girşimcilere destek sağlıyor.

KOBİ Finansman Desteği

KOBİ’lere gerekli finansaman desteği ve banka kredi faizi konusunda gerekli koşulların oluşması durumunda tanınan destektir.

Labratuvar Hizmetleri Desteği

Bu destek girişimcilerin ürün kalitesini artırabilmek adına ululsrarası firmalarla olan rekabeti de desteklemek amacıyla sağlanan teknik destektir. Amacı ise yerli üretimi yerli materyallerle gerçekleştirmektir.

İŞGEM/TEKMER Programı

Bu program çerçevesinde mobilya, çalışan, danışmanlık, gibi destekler mevcut.

Devlet Teşvikleri

Genel Yatırım Teşvikleri

Yatırım yapılacak bölge ayırmaksızın belirlenen kapasite ve asgari yatırım tutarını kapsayan tüm projeler Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir.

KDV Muafiyeti: Bu kapsamda yurt dışından tedarik edilen cihaz ve makinelerin KDV’den muaf olması ile ilgili destek paketidir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yine yurt dışından ithal edilen makine, techizat ve ekipmanın gümrük vergisinden muaf olmasıdır.

Bölgesel YatırımTeşvik Uygulamaları

Destek paketleri kapsamı blgeler doğrultusunda ayrılmış ve sağlanacak destekler yatırım yapılacak bölge çerçevesinde ele alınacaktır.

KDV İstisnası: Makine ve techizatın KDVsi konusunda destektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yine aynı şekilde yurt dışından tedarik edilen techizat ve ekipman gümrük vergi muafiyeti hakkında sağlanan destek paketidir.

Vergi İndirimi: Gelir ve kurumlar verigi çerçevesinde hesaplanan stopajın ödenmemesi konusunda sağlanan devlet desteğidir.

Sosyal Sigortalar İşçi ve İşveren Primi Desteği: Yasal asgari ücret tutarı üzerinde hesaplanan işveren ve çalışan payı için ayrılan sigorta primlerinin Bakanlık tarafınca ödenmesidir.

Gelir Vergisi Stopaj İndirimi: Yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajına tabi olmamaktır.

Faiz Oranı Desteği: En az bir yıl vadeli olarak kullanılan yatırım kredi faizlerinin faiz oranının ve kar payının bir kısmının devlet tarafından sağlanmasıdır.

Arazi Tahsisi: Stratejik yatırımlar kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve yatırımcıya yatırım bölgesi tahsisi için oluşturulmuştur.

KDV İadesi: En az 500 milyon tutarında gerçekleşen stratejik yatırımlar çerçevesinde inşaat ya da bina yapımı sırasında ödene KDV’nin iadesidir.

Yatırım, ekonomi ve yerli üretimi canlandırmak adına hükümetin yerli ve yabancı yatırımcıya özellikle son yıllarda her geçen gün iyileştirerek sunduğu devlet destekleri mevcuttur. Bu bağlamda sağlanan devlet teşvik ve destek paketler yerli ve yabancı yeni yatırımcının ilgisini büyük ölçüde çekmiş ve gerekli yatırımlar sağlanmaya başlanmıştır.

Yerli ve yabancı yatırımcının ilk hamlesi olan şirket kuruluş aşamasından başlayarak destek sağlamaya amaçlayan hükümet yatırımcıya bu anlamda ciddi kolaylık sağlamaktadır.

Yabancı yatırımcı Türkiye’de yatırım yapacak ise bunun ilk hamlesi şirket kuruluşu olmaktadır. Şirket kuruluşunun bile yabancı ülke vatandaşı olarak nitelendirildiğiniz ülkede ciddi prosedür yükü ve yaptırımları olması sebebiyle Türkiye bu konuda ciddi avantaj elde etmiştir.

Ayrıca yabancı yatırımcıya şirket kuruluş aşamasında da ciddi kolaylıklar sağlanmış, birkaç ufak uygulama dışında aynı prosedürü uygulamaya konusunda iyileştirmeler gerçekleştirmiştir.

Yabancı uyruklu ülke vatandaşları girişimcilik yolunda Türkiye’de şirket kurma aşamasında yapmaları gereken en önemli adımlardan bir tanesi yurt dışından edindikleri evrakların tercüme ve çeviri işlemleri ve özellikle kamu kurumlarında kendileri ile birlikte yeminli sözlü tercüman bulundurmaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşlar özelikle İstanbul’un en yoğun işlem yapanlarından biri olan Perpa Ticaret Merkezi kapsamında Perpa Ticaret Odası’nda işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Perpa Yeminli Tercüme yabancı uyruklu vatandaşların özellikle şirket kuruluş ve ticari tercüme konusunda gerekli kolaylığı sağlayarak yine Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında hizmetlerine devam etmektedir.

Aranılan tercüme ve çeviri kalitesini kurulduğu ilk günden bu yana uygun fiyat ve hız kriterleri ile birlikte sunan Perpa Yeminli Tercüme bu bağlamda uluslararası kalite standartlarında hizmet sağlamaktadır. Perpa İTO ve Beyoğlu 25. Noterliği ile aynı blok içerisinde konumlanmış olan Perpa Yeminli Tercüme yıllardır sektör liderliğini korumaktadır.

Yeminli tercüme, yeminli çeviri ve diğer yazılı sözlü tercüme hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.perpayeminlitercume.com adresimizden ya da [email protected] adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.