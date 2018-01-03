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Doğu Anadolu karlar altında!

Erzurum, Kars ve Ardahan’da 415 mahalle kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu karlar altında!

Erzurum, Kars ve Ardahan’da 415 mahalle kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
Doğu Anadolu karlar altında!

Erzurum, Kars ve Ardahan’da 415 mahalle kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok köye ulaşım durdu. Bölgede en düşük hava sıcaklığı – 17 derece olarak ölçüldü. Yollarda kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehirde çalışan temizlik personelleri aralıksız sokak ve ara sokaklarda kar küreme temizliğine devam ediyor. Kar yağışı ve tipi karayolunda da trafiği aksatmış durumda. Sıcaklığı mevsim normallerinde olacağı bölgede gece saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde aralıklı karla karışık yağmur etkili olacak.

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