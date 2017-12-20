Doğu Ekspresi seferlerine şaşırtan ilgi!

Kars’a artan ilgi sayesinde oteller doldu. Kars Belediye Başkanı, ‘’Kars, tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm cenneti. Özellikle Kars’ta kış turizmi ağırlıkta. Sarıkamış’taki kırsal karın ve pistimizin varlığı farklı bir güzellik. Sarıkamış’ı, Anı Harabeleri’ni , Kars Kalesi’ni anlatmaya çalışıyorduk, başardık diyebiliriz. Kars, Tiflis, Bakü demiryolu projesinin tamamlanması ve tren seferlerinin başlaması artı bir değer kattı. Otellerimizde yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Bu yıl geçen sezonlara göre daha fazla talep var. Kars’a gelmek isteyenler için Doğu Ekspresi’ne ek vagonlar ilave edildi’’ diye konuştu.

İstasyonda yatan bile var!

Kars Tren İstasyonu Hareket Memuru Sebahattin Koç, geçen yıla göre yüzde 40’lık artışa dikkat çekerek, ‘1 olan yataklı vagon sayısı kimi seferlerde 3’e çıkarıldı. 25 Aralık’a kadar çok sınırlı sayıda bilet kaldı. Çok büyük ilgi var. Doğu Ekspresi en çok gençler tercih ediyor. 5-10 kişilik gruplar halinde geliyorlar’ dedi.