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Dolar güne zirvede başladı!

22 Kasım 2017’de dolar 3.98’i görmüştü. Tarihi zirveden bu güne düşüş yaşayan dolar bugünlerde 3.78 civarında kuru koruyor.

Dolar güne zirvede başladı!

22 Kasım 2017’de dolar 3.98’i görmüştü. Tarihi zirveden bu güne düşüş yaşayan dolar bugünlerde 3.78 civarında kuru koruyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Dolar güne zirvede başladı!

22 Kasım 2017’de dolar 3.98’i görmüştü. Tarihi zirveden bu güne düşüş yaşayan dolar bugünlerde 3.78 civarında kuru koruyor. Son günlerde 3.75-3.80 aralığında dengede durmaya çalışıyor. Dün güne 3.77’den başlayan dolar kuru beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonucu sakin bir seyir halinde kaldı. Dün dengesini koruyan kur 3.75 civarında dengesini korudu.  Kur dün gece Zarrab-Atilla davasında Hakan Atilla’nın suçlu bulunması nedeniyle hareketlendi ve yönünü 3.78’e çevirdi. Bu nedenle dolar yeni güne 3.78 seviyesinden başlamış oldu

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