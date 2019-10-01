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Dövülen kadın çığlık çığlığa yardım istedi, oralı olmadılar

Antalya'da, bir parkta, cep telefonuna kayıt edilen görüntülerde, bir erkek bir kadını öldüresiye dövüyor. Cani adam yere düştüğü halde talihsiz kadını saçından tutarak vurmaya devam ederken çevredekiler izlemekle yetindi.

Dövülen kadın çığlık çığlığa yardım istedi, oralı olmadılar

Antalya'da, bir parkta, cep telefonuna kayıt edilen görüntülerde, bir erkek bir kadını öldüresiye dövüyor. Cani adam yere düştüğü halde talihsiz kadını saçından tutarak vurmaya devam ederken çevredekiler izlemekle yetindi.

01 Ekim 2019 Salı 12:19
Dövülen kadın çığlık çığlığa yardım istedi, oralı olmadılar

Antalya'da, bir parkta, cep telefonuna kayıt edilen görüntülerde, bir erkek bir kadını öldüresiye dövüyor. Cani adam yere düştüğü halde talihsiz kadını saçından tutarak vurmaya devam ederken çevredekiler izlemekle yetindi.

Cep telefonu kamerası ile kayıt edilen dayak görüntülerinin gerçekleştiği olay pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yer alan Yavuz Özcan Parkı'nda yaşandı. Bahsi geçen görüntüde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri esnada şiddetli bir şekilde tartışmaya başlıyor. Tartışmanın git gide büyümesiyle birlikte adam, kadına art arda vurmaya başlıyor. Kadın, aldığı darbeler yüzünden yere düşüyor. Fakat cani adam, kadınının saçlarından tutarak, kadına şiddet uygulamayı sürdürüyor. Uzun bir süre şiddet gören talihsiz kadın, çığlık çığlığa yardım istiyor.

Olayın olduğu esnada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeden, dayak olayını izlemeye devam ediyor.

Daha sonra olay yerine gelen polis ise kadın ve adamı karakola götürdü.

Son Güncelleme: 01.10.2019 12:21
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