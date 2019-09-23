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Düğün Dönüşü Kan Gövdeyi Götürdü! Küçük Bebekte…

Sivas’ta ki trafik kazası sonucu, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönmekte olan aynı araçta ki iki aileden biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

Düğün Dönüşü Kan Gövdeyi Götürdü! Küçük Bebekte…

Sivas’ta ki trafik kazası sonucu, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönmekte olan aynı araçta ki iki aileden biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:09
Düğün Dönüşü Kan Gövdeyi Götürdü! Küçük Bebekte…

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlamakta olan yol üzerinde gerçekleşti. 16 BLA 93 plakalı otomobil şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından araç süratle dereye doğru uçtu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre otomobilde bulunan 6 aylık Umut Emre Umuç, 7 yaşındaki Yusuf Kenan Umuç ve 36 yaşındaki Hakan Umuç yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza yapan araçtaki ; H.D. (34), S.E.D. (3) , Y.S.U. (9), A.U. (32) kimliğinin belirlenemediği bildirilen bir kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralanan kişiler Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikelerinin devam ettiği açıklandı.

 Kazada yaralanan yetişkinlerin Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları belirtildi. Şanlıurfa’da katıldıkları bir düğünün ardından dönüş yolunda oldukları ifade edildi. Olay yerinde etrafa saçılan düğün fotoğrafları vardı. Kaza ile alakalı olarak başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 23.09.2019 12:13
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