Dünya Mini Buzul Çağı’nı Yaşayacak!

Meteoroloji uzmanı köse, küresel ısınmayla sıcaklığın artı 2 derece olduğu insanların da buna çabuk alıştığını belirterek mini buzul çağında artı 2 derece olan sıcaklığın eksi 1- 2 dereceye düşeceğini belirtti. Soğuk havaların insanlar için değil de nesli tükenmekte olan hayvanların bazı bitki türlerinin uyum sağlayamayacağını ifade eden uzman Köse, şöyle devam etti.

Küresel ısınmayla ilerleyen süreçte Karadeniz’in büyük bölümünde ve İstanbul’da deniz sezonu 4-5 ay olacak, hatta narenciye yetişecek. Buzul çağıyla beraber bitki örtüsü gerileyecek. Konya2da belki bir daha hiç buğday yetişmeyecek. Son 15-20 yılda sonbahar ve ilkbaharda 25 güne varan düşüşler olacak. Yaz mevsimi geçmiş yıllara göre uzadı. Mini buzul çağında bunun tersini göreceğiz. İstanbul’da kış mevsimi Aralık ayında başlıyor, Mart sonunda bitiyor. Bu süre Kasım da başlayıp nisan ortasında sona erecek.İstanbul2un ortalama kar yağışlı gün sayısı 15 iken o dönemde bu sayı 30 güne çıkacak. Deniz sezonu azalacak. Ama Toros Dağlarında ve Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar yıl boyunca hiç erimeyecek açıklamalarında bulundu.