banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
112159
ALTIN
163.767
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2458
EURO
4.6593
Kids Dreamz Artık Hayatımızda
Kids Dreamz Start Verdi
Dünya Mini Buzul Çağı’nı Yaşayacak!
Dünya Mini Buzul Çağı’nı Yaşayacak!
Benzine yarın zam geliyor!
Benzine yarın zam geliyor!
15 Ocak 2018 Dolar ne kadar oldu?
15 Ocak 2018 Dolar ne...

Dünya Mini Buzul Çağı’nı Yaşayacak!

Meteoroloji uzmanı köse, küresel ısınmayla sıcaklığın artı 2 derece olduğu insanların da buna çabuk alıştığını belirterek mini buzul çağında artı 2 derece olan sıcaklığın eksi 1- 2 dereceye düşeceğini belirtti.

Dünya Mini Buzul Çağı’nı Yaşayacak!

Meteoroloji uzmanı köse, küresel ısınmayla sıcaklığın artı 2 derece olduğu insanların da buna çabuk alıştığını belirterek mini buzul çağında artı 2 derece olan sıcaklığın eksi 1- 2 dereceye düşeceğini belirtti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:25
Dünya Mini Buzul Çağı’nı Yaşayacak!

Meteoroloji uzmanı köse, küresel ısınmayla sıcaklığın artı 2 derece olduğu insanların da buna çabuk alıştığını belirterek mini buzul çağında artı 2 derece olan sıcaklığın eksi 1- 2 dereceye düşeceğini belirtti. Soğuk havaların insanlar için değil de nesli tükenmekte olan hayvanların bazı bitki türlerinin uyum sağlayamayacağını ifade eden uzman Köse, şöyle devam etti.

Küresel ısınmayla ilerleyen süreçte Karadeniz’in büyük bölümünde ve İstanbul’da deniz sezonu 4-5 ay olacak, hatta narenciye yetişecek. Buzul çağıyla beraber bitki örtüsü gerileyecek. Konya2da belki bir daha hiç buğday yetişmeyecek. Son 15-20 yılda sonbahar ve ilkbaharda 25 güne varan düşüşler olacak. Yaz mevsimi geçmiş yıllara göre uzadı. Mini buzul çağında bunun tersini göreceğiz. İstanbul’da kış mevsimi Aralık ayında başlıyor, Mart sonunda bitiyor. Bu süre Kasım da başlayıp nisan ortasında sona erecek.İstanbul2un ortalama kar yağışlı gün sayısı 15 iken o dönemde bu sayı 30 güne çıkacak. Deniz sezonu azalacak. Ama Toros Dağlarında ve Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar yıl boyunca hiç erimeyecek açıklamalarında bulundu.

Son Güncelleme: 15.01.2018 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kids Dreamz Artık Hayatımızda
Kids Dreamz Artık Hayatımızda
Uçak pistten karayoluna iniş yaptı, hisseleri alt üst oldu!
Uçak pistten karayoluna iniş yaptı, hisseleri alt üst oldu!
Benzine yarın zam geliyor!
Benzine yarın zam geliyor!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim