E-devlet giriş | 4A hizmet dökümü |SGK e bildirge | SGK işe giriş bilgileri

SSK Gün Dökümü

SSK ülkemizde çalışan kişileri güvence altına alan bir kurumdur. Bu güvence sağlık anlamında kişilere uygulanmaktadır. Herhangi bir hastalık ya da kaza durumunda kişiler eğer SSK güvencesi altında ise devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi edilmektedir. Devlet hastanelerinde akla gelebilecek her tedavi bu kişiler için uygulanmaktadır ancak bazı durumlar istisnai olabilmektedir. SSK güvencesi altında olan kişilerin sigorta başlangıç tarihleri oldukça önemlidir. Zaten sigortanın erken başlaması herkes için büyük bir avantaj olacaktır. Sigorta ne kadar erken başlarsa kişilerin emeklilikleri de o kadar erken gelecektir. Bu durumda sigortanın erken başlatılması kişilerin çalışma süresinde büyük değişim sağlayabilecektir. SSK gün dökümü ise sigorta tarihinin başlangıcından bu yana ne kadar zaman geçtiğini göstermektedir. Kişiler bu sayede ne kadar zamandır sigortaya sahip olduklarını ve emekliliklerine ne kadar zaman kaldığını kolayca hesaplayabilecektir.

4A Hizmet Dökümü - Türkiye.gov.tr

SSK güvencesi altında bulunan kişiler genellikle işçilerdir. Bu işçiler de belirli sınıflara ayrılabilmektedir. Bu güvenceler kişilere çalıştıkları süre boyunca fayda sağlamaktadır. SSK sigortası ile birkaç hastalık tedavisi dışında her tedavi devlet hastanelerinde kişilere sağlanmaktadır. Hatta günümüzde özel hastanelerde uygulanan tedavilerin bir kısmı da SSK sigortası ile karşılanabilmektedir.

SSK sigortasına sahip olan kişiler SSK hizmet dökümü ve SSK gün dökümü sorgulamalarını günümüzde internet üzerinden yapabilmektedir. Artık internet insan hayatında büyük bir yer edinmiştir ve insanlar neredeyse tüm işlerini de internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu durumda sigorta bilgilerini öğrenmek ve sigorta ile ilgili işlev sorgulamalarını yapmak da internet üzerinden gerçekleşebilmektedir. Sigortaya ödenen primler, sigorta borçları, sigorta başlangıcı bilgileri ve emeklilik hesaplamaları bu uygulamalar ile kolayca yapılabilmektedir. Günümüzde tüm bu sorgulama işlemleri için de birçok web site hizmet vermektedir. Sicil no ile bu web sitelere giriş yaparak kişiler diledikleri sigorta bilgilerine ulaşma şansına sahip olacaklardır. Sizler de SSK güvencesi altındaysanız ve SSK gün dökümü sorgulamalarını gerçekleştirmek istiyorsanız hemen bu imkanlardan yararlanabilirsiniz. Üstelik bu işlemlerin internet üzerinden gerçekleşebiliyor olması nedeni ile de dilediğiniz noktada sigorta bilgileriniz ile ilgili merak ettiklerinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

SSK Gün Dökümü Hesaplama

Günümüzde kullanılan e-devlet sistemleri, portallar ve kurum siteleri gerçekleştirmeniz gereken bütün işlemleri daha kolay hale getirmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra ulaşmanız gereken belgeler varsa yine bu sistemler sayesinde elde etmeniz mümkün olacaktır. Uzun yıllardan beri çalışan kişiler sürekli olarak hizmet ya da gün dökümlerine ihtiyaç duyarlar. Bunları çeşitli yerlerde kullanabilecek oldukları gibi emeklilik süresi ve emeklilik maaşı hesaplamada da kullanabilirler. Bu nedenle SSK gün dökümü belgelerine ulaşmak, kusursuz şekilde bunlara sahip olabilmek son derece önemli bir durumdur. Özellikle de emekliliği gelen kişiler açısından daha büyük bir önem arz eder. Kullanılan elektronik sistemler sayesinde gün dökümlerinize ulaşabilir ve hangi kuruma bağlı olursanız olun dökümlerle eksiksiz biçimde detaylı bilgi sahibi olma fırsatını elde edersiniz. Bunu yapmak için çeşitli yerlere gitmenize gerek yoktur. Düzenli olarak online biçimde takip etme olanağı size sunulmuştur. TC kimlik numaranız ile giriş yapabilir ya da e-devlet şifrenizi kullanarak sistemden yararlanabilirsiniz. İndirecek olduğunuz belgeler için de herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Sistem içerisinde bulunan gün dökümleri size çalışma hayatınız boyunca gerekli olan bilgileri bütün detayları ile periyodik olarak verir. SSK gün dökümü sayesinde işe ilk olarak başlamış olduğunuz tarihi öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer farklı yerlerde çalıştıysanız nerede ne kadar süre boyunca çalışmış olduğunuza da ulaşma şansını elde edersiniz. Bu bilgileri öğrenmek işinize yarayacaktır. Çünkü her vatandaşın emekli olmak için belli bir süreyi doldurması gerekir. Çalışmış olduğunuz tarihleri göz önünde bulundurarak kaç yaşınızda ya da kaç yıl sonra emekli olacağınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıca emekli olduktan sonra alacağınız maaşı da sistem sayesinde hesaplama fırsatına sahip olursunuz. Bu tip bilgilere hatasız ve eksiksiz şekilde ulaşabilmek için sistemi kullanmanız gerekir. Böylece emeklilik konusunda herhangi bir yanılgıya düşmez ya da gerekli olan yerlerde resmi olarak bu belgeleri kullanabilirsiniz.

SSK gün dökümü hizmetinden yararlanmak için e-devlet şifrenizin olmasına gerek olmaz. Kurum sistemleri üzerinden vatandaşlık bilgilerinizi doğru şekilde girerek dökümlere ulaşmanız ve bilgi almanız mümkündür.

Sigorta Hizmet Dökümü Ne İşe Yarar?

Hizmet dökümleri sürekli olarak kullanılan belgelerdir ve içerisinde çeşitli bilgilere yer verilir. Bu belgeler farklı alanlarda kurumlara verilmek üzere kullanırlar. Ayrıca hem özel hem de kamu sektöründe çalışan vatandaşların prim, emeklilik süreleri gibi konuları incelemesine yardımcı olurlar. Kısacası düzenli olarak ihtiyaç duyulan belgelerdir. Düzenli olarak takibini gerçekleştirmek gerekir. Bu dökümler internet üzerinde sürekli olarak güncellenirler ve kısa süre içerisinde gerekli olan bütün işlemler de yapılır. Ulaşmak isteyen vatandaşların herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık ile karşılaşması da mümkün değildir. Günümüzde sürekli olarak ihtiyaç duyulan sigorta hizmet dökümü için de online sorgu yapmanız yeterli olur. Bunu almak için herhangi bir kuruma başvurmanıza ve dilekçe vermenize gerek kalmaz. Böylece günler boyunca uğraşmanız da söz konusu değildir. Bilgilerinizi kontrol etmek için vatandaşlık numaralarını ya da size verilen şifreleri kullanmanız yeterli olacaktır. Belge indirmek ya da kaydetmek için ödeme yapmanız da gerekmez.

Sigorta hizmet dökümü birçok alanda işe yarar ve gerekli olmasından ötürü vatandaşların ihtiyaç duymuş olduğu resmi dökümler arasında bulunur. Eğer yurtdışına vize almak istiyorsanız sizden bu döküm istenecektir. Gerekli olan kurumlara bunu güncel şekilde vermeniz gerekir. Aksi takdirde vize işlemlerinizin gerçekleştirilmesi de söz konusu olmaz. Bunun yanı sıra eş durumu tayinleri için de sigorta hizmet dökümüne ihtiyaç duyarsınız. Eşten ötürü bulunmuş olduğu yerde çalışmak isteyen kişilerin gerekli olan yerlere bu belgeyi vermesi gerekecektir. Bunun için eşin hizmet dökümüne ihtiyaç duyulur ve gerekli olan işlemler buna uygun şekilde tamamlanabilir. Ayrıca çalışmış olduğunuz iş yerinin sigorta primlerinizi yatırıp yatırmadığını da düzenli olarak sistem sayesinde kontrol etmeniz mümkün olacaktır. Yatırılan sigorta primleri güncel şekilde sisteme düşer ve çeşitli aksaklıklar da meydana gelmemiş olur. Böylece her konuda gerekli kontrolü istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Sigorta hizmet dökümü içerisinde çalışmış olduğunuz gün sayısı da periyodik olarak belirtilir. Uzun yıllardan beri çalışıyorsanız ve emeklilik zamanınızı hesaplamak istiyorsanız yine bu sistemden yararlanmanız gerekecektir. Hizmet dökümü ile emeklilik zamanınızı da öğrenebilirsiniz.

4A Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

E-devlet sitelerinin daha işlevsel hale gelmeye başlaması ile beraber bütün vatandaşlar bu sitelere ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bilgilerin güncel şekilde verilmesi ve neredeyse her bilgiye kolayca ulaşılabilmesi sistemleri daha işe yarar hale getirir. Özellikle de son birkaç yıl içerisinde gerekli olan bütün bilgiler, dosyalar ve benzeri her şey elektronik ortama aktarılmıştır. Böylece vatandaşlar ulaşmaları gereken bütün bilgilere kolayca ulaşabilir, bunları diledikleri zaman kullanabilirler. Kurumlara verilmek üzere hazır edilmesi gereken belgeler de e-devlet siteleri içerisinde yerine almıştır. Bütün kurumların ayrı sistemleri vardır. Sistemler farklı adresler üzerinden hizmet vermeye devam eder. Böylece ortaya çeşitli karışıklık ya da aksaklıkların çıkması da tamamen engellenmiş olur. Emeklilik süresi gelmiş vatandaşların hizmet dökümlerine başvurmaları gerekir ve buradan gerekli her türlü bilgiyi kolayca bulabilirler. 4A hizmet dökümü de bunlardan birisidir. Bu 4 kodları SGK tarafından iş yerlerine göre ayrılmış olan kodlardır. 4A, 4B, 4C ve 4D olarak bilinirler. Aynı zamanda çalışan kişilerin meslek gurupları da bu kodlar sayesinde belirlenir.

4A kodu özel sektörde çalışan kişiler ile bazı kamu kurumlarında çalışan kişilere verilir. İlgili SGK kanununun 4. maddesinin a bendine uygun bulunan işçi ya da memurları 4A kapsamaktadır. 4A hizmet dökümü içerisinde sigorta primleri ile ilgili en detaylı bilgilere yer ayrılmıştır. Sigorta için ödenen brüt maaş miktarları, ayın kaç günü sigortasının yapıldığı ve işe ilk giriş tarihi gibi kişilere özel bütün bilgiler bu döküm içerisinde bulunur. Yani ülkemizde bulunan çoğu çalışan için gerekli bir dökümdür ve çeşitli zamanlarda ihtiyaç duyulabilir. İnternet üzerinden buna e-devlet sitesinden şifreli ya da kurum sitelerinden TC bilgileri ile şifresiz şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır. Vatandaşlar her iki sistemden de sorgulamasını yapabilir ve daha sonra dökümleri kolayca alabilirler.

4A hizmet dökümü sorgulama yaptıktan sonra sigortanızın da yatıp yatmadığını görme fırsatınız olacaktır. Böylece alacak hakkınızı kontrol etme fırsatına sahip olur, istediğiniz zaman sisteme giriş yapabilirsiniz. Düzenli olarak incelenmesi gereken bir dökümdür, sistem tarafından da sürekli olarak güncellenir.

Bağkur Hizmet Dökümü Sistemi

Bağkura bağlı olarak çalışan vatandaşların Bağkur hizmet dökümü alabilmesi için artık çeşitli kurumlara gidip dilekçe vermesine gerek kalmadı. Düzenlenen sistemler ve oluşturulan internet siteleri sayesinde bu belgelere ulaşmak oldukça kolay bir hale geldi. Vatandaşlar internet üzerinden istedikleri bilgilere kolay şekilde ulaşabilir, zaman harcamaktan da bu sayede kurtulabilirler. Üstelik bütün bilgilerin güncel olarak sunulması da işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çalışma zamanınız ve ne kadar zamandan beri faaliyet göstermiş olduğunuz internet ortamına direk olarak aktarılır. E-devlet siteleri üzerinden ya da kurum siteleri üzerinden de bu bilgileri güncel şekilde görebilirsiniz. Bunun yanı sıra emeklilik için gereken sürelerin ya da belirlenen yaşların sürelerine de online tablolar aracılığı ile kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece ne zaman emekli olabileceğinizi de kolay şekilde öğrenme fırsatına sahip olur, başka bir işlem yapmaya gerek duymazsınız. Günümüzde geliştirilen sistemler sayesinde her türlü bilgiye vatandaşlık numaraları ile ulaşmak artık çok kolay hale getirildi ve herkes bu sistemlerden sürekli olarak yararlanabilir.

Eğer emekli olacağınız yaşı öğrenmek istiyorsanız ve ne kadar süredir aktif şekilde çalıştığınızı resmi olarak öğrenmek istiyorsanız hizmet dökümlerine ihtiyacınız olacaktır. Bu belgeleri gerekli kurumlara vererek, bütün bilgileri resmiyete dökmüş olursunuz. Böylece başka bir işlem yapmanıza ya da çeşitli kurumlardan belge toplamanıza da gerek kalmaz. Bağkur hizmet dökümü almak isteyen kişiler online siteler üzerinden belgelere ulaşabilecek oldukları gibi kolayca bunları indirebilir ya da kaydedebilir. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmetler fazladan zaman kaybetmenize de olanak bırakmaz. Günler boyunca belge almak için bekleme ya da çeşitli yerlere dilekçe yazma derdinden kurtulmuş olursunuz. Edinmiş olduğunuz belgeleri gerekli olan kurumlara verebilirsiniz. Devlet sitelerinden bunları alacak olduğunuz için resmi belge niteliği taşırlar ve geçerlilikleri konusunda da sıkıntıya düşmezsiniz.

Bağkur hizmet dökümü ile emeklilik hesaplaması yapmadan önce, kanunca belirlenen çalışma süresi ve emeklilik yaşlarına bakmanız da gerekir. Bu sayede herhangi bir yanlışlık da ortaya çıkmamış olacaktır. Çalışan bütün vatandaşların hizmet dökümleri internet üzerindeki bu sistemlerde sürekli olarak güncellenir ve eski bilgilere yer verilmez.

Yeni Hizmet Duyurusu

