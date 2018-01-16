e-Okul kapanıyor! Son eğitim haftasında notlar nasıl görüntülenir?

e-Okul giriş ekranı, öğrenciler ve veliler tarafından son erişim günü olacak. Eğitimin son haftası olmasıyla birlikte öğrenciler, son kez e-Okul ekranına erişim sağlayabilecek. E-Okul’da notlar nasıl görüntülenir? E-Okul ile öğrencilerin arasında bir bağ yaratan e-Okul ekranında son erişim günü olduğu açıklandı. Karne heyecanını yaşayacak olan çocuklar ve veliler nedeniyle e-okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor.