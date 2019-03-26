Edis Konseri 28 Mart Perşembe Feriköy Stadında

Birlikte Sevgiyle Platformu tarafından organize edilen "Çok Çok", "Dudak" "Yalan" gibi birçok şarkısı ile milyonların gönlüne taht kuran Edis konseri, 28 Mart Perşembe akşam saat 8'de, Feriköy Standında gerçekleşecek. Çok özel showlar hazırlanan konsere girişler ücretsiz olacak.

Edis Görgülü Kimdir?

Londra'da 28 Kasım 1990'da dünyaya gelen Edis, sanata dört yaşındayken piyano çalarak başladı.2014 yılında ilk single çalışması olan "Benim Ol" isimli şarkı ile adım atarken, 2015'te "Olmamış mı?", 2017'de "Çok Çok", şarkıları ile büyük başarı sağladı. Bu süreçte birçok ödüle layık görülürken, 2018 yılında ilk stüdyo albümü olan "AN" ı çıkarttı.