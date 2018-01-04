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Ege'de korkutan deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de korkutan deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:24
Ege'de korkutan deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün sabah saatlerinde yaklaşık 07.53’te yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ise depremin 4.0 olduğunu ve yerin 7.01 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Deprem Sındırgıda yaşayan vatandaşların korkmasına neden oldu. Deprem sonrası ilk tespitlere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son Güncelleme: 04.01.2018 09:26
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