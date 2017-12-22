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Emekli Albay evinde ölü bulundu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde emekli albay evinde ölü bulundu. Detaylar haberimizde...

Emekli Albay evinde ölü bulundu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde emekli albay evinde ölü bulundu. Detaylar haberimizde...

22 Aralık 2017 Cuma 10:07
Emekli Albay evinde ölü bulundu!

Olay dün gece 23.30 saatlerinde gerçekleşti. Bahçelievler Mahallesi 1703/1 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşadığı iddia edilen emekli albay’ın yakınları iki gündür kendisinden haber alamayınca soluğu emekli albay’ın evinde aldılar. Kapıyı defalarca çaldıkları halde açılmayınca çilingirle girmeyi denediler. Girdiklerinde emekli albay’ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Durumu hemen polise bildirdiler. Emekli albay’ın evinde incelemede bulundular. Daha sonra cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırdılar. Emekli albay’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Son Güncelleme: 22.12.2017 10:11
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