En Az Yakıt Tüketen Araçlar

1) Fiat fiorino 1.3 Multijet, Manuel Şanzıman, Dizel Yakıt, 4.5 lt. / 100km.

2) Hyundai Accent Blue 1.6 CRDİ, Düz vites/Dizel 4.4 lt. / 100km.

3) Volkswagen Golf 1.6 TDİ 90 HP Dizel, 3.8 lt. / 100km.

4) Mini Cooper D 1.6 Dizel/ Manuel 4.4 lt. / 100km.

5) Ford Fiesta 1.5 TDCİ 3.7 lt. / 100km.

6) Citroen C3 1.4 e- HDİ 100 km’ de 3.4 litre tüketiyor.

7) Renault Clio 1.5 lt dCi ekonomik motor. Küçük sınıfın çok satan modeli 3.6 lt. / 100km.

8) Nissan Note 1.5 dCi manuel vites, dizel yakıt, 3.6 lt. / 100km.

9) Mercedes Benz A180 CDİ 3.8 lt. / 100km.

10) Toyota Yaris Hybrid 3.7 lt. / 100km.

11) BMV 730D Lüks Otomobil sınıfında. Dizel, 100km. 8.2 litre yakıt tüketiyor.

12) Nissan Qashqai 1.6 4×2 Yakıt Cinsi: Benzin 6.7 lt. / 100km.

Dizel Araçlarda Yakıt Tasarrufu

Dizel araçlar, benzinli araçlara oranla daha fazla tercih edilirler. Satış fiyatları yüksektir ancak, ekonomiktirler. Ayrıca dizel araçları uzun yolda tercih ederseniz yakıt tasarrufu sağlamış olursunuz. Eğer dizel araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak istiyorsanız, bazı kurallara uymanız gerekiyor. Aracı Agresif Kullanmayın! Agresif sürüş, çok sert gaz yada frene basmaktır. Özellikle turbo dizel araçlarda, agresif sürüş yakıt tüketimini 3 kat artırır. Yokuşta Vitesi Boşa Atmayın! Enjeksiyonlu araçlarda yokuş aşağı inerken gaz pedalına basmayın. Gaza basmamak yakıt tüketimini durdurur.

Vitesi boşa atmak yakıt tüketimini çoğaltır. Araçta Gereksiz Eşyalar Taşımayın! Aşırı Hızdan Kaçının! Araç hızı arttıkça, rüzgar direncide artacağından, yakıt tüketimi de % 23 artacaktır. Yüksek Vites Düşük Devir !!! Yanlış bilinen, dizel araçların yüksek devirlerde kullanılacağıdır. Oysaki, tasarruf için yüksek vites, düşük devir kullanımı gerekir. Motor Bakımı Aracın bakımı zamanında yapılmalıdır. Yağ ve filtre zamanları geciktirilmemelidir. Lastik Basıncı Önemli!!! Doğru şişirilen lastikler aracın enerji kullanımını azaltır. Klimayı Tutumlu Kullanın! Gereksiz klima kullanımı motora ek yük getirir. Fazla yakıt harcar. Aracı Rölantide Bekletin! Dizel motor geç ısınır. Rölantide beklemezseniz aracı yüksek devirde kullanmış olursunuz. Bu işlem turbo beslemeli motorların ömrünü kısaltır. Araç Kullanılmadığı Sürece Motoru Kapatın!!!

Benzinli Araçlarda Yakıt Tasarrufu

Benzinli araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hem ekonomik hem de verimli araç kullanımını anlatacağım. Benzinli ve dizel araçlarda yakıt tasarrufuna dikkat edilecek hususlar neredeyse aynıdır. Burada tek fark yakıt cinsinin benzin olmasıdır. Yakıt tasarrufu sadece benzin ve dizel kullanımı değil, dizel araçlarda belirttiğim gibi, kişinin aracını nasıl kullandığına da bağlıdır. Benzinli araçlar genelde şehir içi trafiğinde, kısa mesafeli yollarda tercih edilmelidir. Şehir içinde araç hızı 25-95 km’ dir. Aracı 95 km üzerinde kullandığınızda % 10 yakıt tüketimi ile karşılaşırsınız. 25 km’ den düşük 95 km’ den yüksek sürüş, her iki durumda cebinizi yakar. Aracınıza nazik davranın. Kullanıcı hatasından dolayı ani kalkış ve duruş % 60 yakıt tüketimini hızlandırır. Vites olması gerekenden düşük ise, bu durum motoru yorar ve yıpratır. Ayrıca % 45’lik yakıt tüketimi meydana getirir.

Benzin Yoğunluğuna Dikkat!!!

Yazın sıcağıyla benzin daha sıvı hal alacaktır. Yaz aylarında ” akşam soğuğu ” dediğimiz zamanlarda benzin satın alınması daha doğru olacaktır. Soğuk benzin, yoğun benzin anlamına gelir. Buda demek oluyor ki ; yakıt pompası yakıt yoğunluğunu ölçmez, tam aksine hacmini ölçer. Böylelikle benzin yoğunlaşır, buharıda atmosfere kaçmaz. Solventli Yakıt Kullanmayın!!! Yakıt markası önemlidir. Solvent karıştırılmış yakıtlar araca zarar verir ve de hava kirliliğine neden olur. Kaliteli kullanılan yakıtlar her zaman sağlıklıdır. Aracınızın Yakıt Deposu Benzin buharının depo kapağı baskısını önlemek için depoyu tamamen doldurmayın.

Depo kapağından benzinin buharlaşmaması için depo kapağı sızdırmaz olmalıdır. Yakıt alırken araç çalışır halde olmamalı, motor kapatıldıktan sonra yakıt doldurulmalıdır. Hangi Yakıt Verimli!!! Süper benzin, kurşunlu benzin kullanımı hem ana rahminde bebeği, hemde 0-6 yaş grubu çocukları içerisindeki kurşun miktarı yüzünden etkilediği ve sağlığa zarar vermesi nedeniyle kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Katkılı kurşunsuz benzin kullanımı ile etrafa saçılan kurşun miktarını 11 kat azaltırsınız. Ayrıca doğalgaz ve LPG yakıtını da kullanabilirsiniz. Aracınızı LPG yada doğalgaza dönüştürebilirsiniz. En temiz yakıt cinsidir ve çevreye dosttur.