En İyi 5 Ankara Pastanesi

Fırıncı Orhan yılların fırıncılık tecrübesini pasta yapımına başarılı bir şekilde yansıtan başarılı pastanelerden birisidir. Elizinn modern fikri ve tasarımı ile dikkat çeken bir diğer Ankara pastanesidir. Adının Türkiye’nin her yerinde duran Oskar Pastanesi de Ankara merkezli kaliteli bir pastanedir. Leziz pastaları ile dikkat çeken Figen Pastanesi de Ankara’nın köklü pastaneleri arasında yer almaktadır. Kaliteli lezzetleri ve geniş menüleri ile dikkat çeken Ankara pastanelerinin hepsinin kendine ait özel tarifleri vardır.

Liva Pastanesi

Liva Pastanesi Ankara merkezli, geçmişi oldukça eski olan bir pastanedir. İlk şubesini açtıktan sonra fabrikası ve fabrika satış mağazası ile dikkat çeken Liva Pastanesi, Ankara’da çok sayıda şubesi ile hizmet vermektedir. Liva pastanesi özellikle vişneli ve frambuazlı yaş pastaları ile oldukça popülerdir. Tüm ürünlerinde en kaliteli ve doğal malzemeleri kullanan pastanenin meyveli tariflerinde de taze meyveler kullanılır. Dondurulmuş ürün kullanmadan, taze ve mevsimlik doğal lezzetleri müşterilerinin beğenisine sunan Liva Pastanesi Ankara pastaneleri arasında oldukça popülerdir. Geniş menüsü ile büyük ilgi gören pastanenin kahvaltı, ara sıcak, ana yemek, sütlü tatlı, şerbetli tatlı, yaş pasta, tasarım pasta, tatlı ve tuzlu atıştırmalık seçenekleri her damak zevkine ve isteğe hitap etmektedir.

Fırıncı Orhan

Fırıncı Orhan da tıpkı Liva Pastanesi Ankara gibi köklü pastaneler arasında yer almaktadır. Ekmek fırını olarak gıda sektörüne giriş yapan Fırıncı Orhan Ankara’da toplamda 13 şubeye sahiptir. Ekmek imalatı ile gıda alanında kazandığı tecrübesini pastanesine başarılı bir şekilde yansıtan Fırıncı Orhan, geniş menüsü ile dikkat çekiyor. Fırıncı Orhan menüsünde yer verdiği yöresel lezzetler ve cheesecake çeşitleri ile büyük beğeni topluyor.

Elizinn

Elizinn, gıda sektörüne başarılı bir şekilde giriş yapan yeni isimler arasında yer almaktadır. 2005 yılından beri hizmet veren Elizinn’in Ankara’da 2 şubesi bulunmaktadır. Günün her saati keyifle zaman geçirebileceğiniz Elizinn, Ankara’nın popüler pastaneleri arasında yer almaktadır. Liva Pastanesi Ankara gibi online pasta siparişi olan işletme özel günler için verdiği catering hizmeti ile de dikkat çekiyor.

Oskar Pastanesi

40 yılı aşkın süredir hizmet veren Oskar Pastanesi, Ankara’nın köklü pastaneleri arasında yer almaktadır. Liva Pastanesi Ankara gibi oldukça eski bir geçmişe sahip olan Oskar Pastanesi franchise sistemi ile çalışmaktadır. Her yıl daha çok büyüyen Oskar Pastanesi farklı lezzet çeşitleri sunarak geniş bir kitleye hizmet etmektedir. Oskar Pastanesi’nin en popüler tarifleri arasında Antep fıstıklı pastaları dikkat çekiyor. Geniş tatlı menüsü, sütlü ve şerbetli tatlıları ile beğeni toplayan Oskar Pastanesi alışılmamış lezzetleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Figen Pastanesi

Liva Pastanesi Ankara’nın en eski pastaneleri arasında yer alırken tatlı bir rekabet ortamı yaratan Figen Pastanesi de oldukça köklü bir pastanedir. Tıpkı Liva gibi yarım asırdan fazla süredir başarılı bir şekilde hizmet veren Figen Pastanesi, özel tarifleri ve lezzetli menüleriyle dikkat çekiyor. Geniş menüsündeki en popüler tatlısı profiterollü pasta olan Figen Pastanesi, kaliteli hizmet anlayışı ile Ankara’nın popüler pastaneleri arasında yer alıyor.