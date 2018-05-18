Enerji verimliliği politikası nedir?

Bu durum, başta maddi anlamda olmak üzere manevi anlamda insan ve canlı hayatını risk altına almaktadır. Bir ülkede veya şehirde ne kadar çok enerji tüketilirse, doğadan kopan canlı sayısı da o kadar çok olur. Günlük ihtiyaç olarak kullanılan sularda bile aşırı israfın yaşanması; göllerin, barajların ve buna bağlı diğer akarsuların sularında azalmalara neden olmaktadır. Elektrik tasarrufu yapılmadığında da yine barajlar daha fazla mesai harcamak zorunda, dışarıdan ithal edilen doğalgaz metreküp miktarı daha da artmaktadır. Tüm bu enerjilerin doğadan kopan birer parçalar olduğunu düşündüğünüzde her fazla kullanım neticesinde doğada kaç bin hatta kaç milyon gözle görülür veya görülmez canlıların hayatının son bulduğunu hesaplamak için makineler bile yetmeyecektir. Avrupa’da yıllardan beri uygulanan enerji verimliliği politikası, 2011 yılında ülkemizde de uygulanmaya başladı. Çıkartılan bir yasa ile binalarda ve endüstriyel üretim tesislerinde enerji tasarrufu ile ilgili bazı önemli önlemler alınarak yaşanan enerji kaybının önüne geçilmesi planlandı. Buna yönelik binalarda enerji tasarrufuna gidenlere teşvikler verilmeye başladı ve bir anlamda yeni binalar başta olmak üzere eski binalarda ısı yalıtımının yapılması zorunlu hale getirildi.

Isı yalıtımı ve enerji verimliliği

Gündelik yaşantımızda, evlerimizin sıcak olmasını veya iş yerlerinin sıcak ortamlar olmasını isteriz. Bunun için de enerji olarak daha çok kullanılan doğalgaz tercih edilir. Doğalgaz, dış ülkelerden Türkiye’ye ithal edilen bir enerji tipidir. 2009 yılında yayınlanan bir rapora göre Türkiye’de enerji tüketiminin %39’u binalarda geri kalan %61’lik bölüm ise endüstriyel üretimlerin yapıldığı tesislere ve diğer yerlere bölünmüştür. Binalar açısından bakıldığında bu alanların ciddi anlamda enerji tükettiği görülmektedir bunun en büyük nedeni eski binalarda ısı yalıtımının yapılmamasıdır. Yeni nesil konutlarda buna dikkat edilse de doğru şekilde ısı yalıtımının yapılmamasından dolayı açığa çıkan enerji miktarının azımsanmayacak kadar çok olacağı görülmektedir. Tabi ki sadece ısı yalıtımı ile sınırlı olan bir durum olmadığını da bildirmek gerekiyor; evde kullanılan bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve diğer tüm elektrik enerjisi ile çalışan cihazlarda da enerji tasarrufunun yapılması gerekmektedir. Çünkü her birinin kendi başına harcadığı enerji toplandığında ciddi anlamda enerji açığının ortaya çıktığı görülmektedir. Enerji verimliliği yasası ile birlikte binalarda dış yalıtım yapılmasına önem verilse de hanelerde tasarrufa yönelik herhangi bir planlamanın yapılmadığını bildirmek gerekiyor bu durumda ev sahiplerinin kendi başlarına tasarruf için harekete geçmeleri gerekmektedir. Basit birkaç işlem sayesinde ülke enerjisine bireysel olarak destekte bulunmanın mümkün olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Fazladan çalışan ampuller, kullanılan ampullerin kaliteli olmasına dikkat etmek, buzdolabını ısı yayan fırından uzak tutmak gibi basit adımlar sayesinde enerji açığına katkıda bulunmak mümkündür.

Enerji verimliliği eğitimi

Bireysel olarak yapılabilecek basit birkaç işlem ile birlikte bir de binalarda kullanılan ortak alanlarda da enerji tasarrufuna girilmesi gerekmektedir. Bunun için yukarıda da belirttiğimiz gibi ısı yalıtımına teşvik getirildi ve enerji politikaları ile uyumlu olarak, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması amaçlandı. Bu mevzuata göre bu tür harcamalar doğrudan gider kaydedilmeyip, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenerek amortisman yoluyla gider olarak gösterilebilmektedir. Bu da hem daha az vergi hem de enerji tasarrufu yapmak adına olumlu bir adımdır. Enerji verimliliği ile ilgili verdiğimiz eğitimlerimizi inceleyerek konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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