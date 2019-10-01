Erkeklere şantaj yaparak para koparan “muhabbet evi” çetesi

Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde 'muhabbet evi' ismi altında erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği anları görüntüleyerek daha sonra bunları tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları öne sürülen tutuklu yargılanan 2'si kadın olmak üzere 4 sanığa ayrı ayrı 21 sene hapis cezası verildiği öğrenildi.

ŞANTAJ YAPARAK…

Yahyalı'da Nisan 2019 tarihinde yapılan operasyon sonrası yakalanan kadın B.Ç, kadın A.A. ile M.Y. ve M.S.'nin bahçeli bir evde oluşturdukları 'muhabbet evi'nde erkeklerin kadınlarla ilişkiye girdiği görüntüleri kaydederek bu görüntüleri tehdit ve şantajla menfaatleri için kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheli kişilerin 11 Nisan 2019 tarihinde mağdur N.T.'nin evde ilişki sırasında uygunsuz fotoğrafını çektikleri, bin 300 TL para vermekle şantaj yaptığı, senet imzalattırdıkları ve nüfus cüzdanını aldıkları öne sürüldü. Polislerin gözaltına aldığı şüpheliler B.Ç, A.A.,M.Y, M.S. gönderildikleri mahkemece tutuklandılar.

Tutuklanan kadınlardan sanık B.Ç. "Biz devlet hastanesinde memuruz, ne kimliğine ne de parasına ihtiyacımız yok, burada bulunmaktan dolayı çok pişmanım. Biz hiçbir suç işlemedik" şeklinde ifadeler kullandı. Öteki tutuklu sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme tutuklu sanıklar B.Ç, A.A.,M.Y. ve M.S.'ye ayrı ayrı 'yağma' suçu gerekçesi ile 12 sene, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 sene ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan ise 3 yıl olmak üzere, 4 sanığa 21'er yıl hapis cezasına çarptırdı.