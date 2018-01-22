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Eskişehir’de evinin çatısında bulduğu şey şoke etti!

Eskişehir’de çatı tamiri yapmak için evinin çatısına çıktığı sırada mutfak tüpü büyüklüğünde büyük bir arı yuvası bulundu.

Eskişehir’de evinin çatısında bulduğu şey şoke etti!

Eskişehir’de çatı tamiri yapmak için evinin çatısına çıktığı sırada mutfak tüpü büyüklüğünde büyük bir arı yuvası bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
Eskişehir’de evinin çatısında bulduğu şey şoke etti!

Eskişehir’de çatı tamiri yapmak için evinin çatısına çıktığı sırada mutfak tüpü büyüklüğünde büyük bir arı yuvası bulundu. Günyüzü ilçesinde bir vatandaşın çatısını tamir etmek için çıktığında karşılaştığı şey şoke etti. Bir mutfak tüpü büyüklüğündeki devasa yaban arısı yuvasını görenler şoke oldu. Çatıda buldukları arı yuvasını görenler hayrete düştü. Yıllardır çevredeki yaban arılarından rahatsız olduklarını belirttiler. Sürekli ilaçlattıklarını belirten mahalle sakinleri çaresi bulamadıklarını anlattı. Dev arı yuvası görenleri şaşkına çeviriyor.

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