Eskişehir’de kaza! Çok sayıda ölü var!

Ankara’dan Bursa’ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs, Eskişehir çıkışında yoldan çıktı ve en az 13 kişi hayatını olay yerinde kaybetti. 42 yaralı ise çevre hastanelere gönderildi. Ankara’dan Bursa’ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs Eskişehir çıkışında yol kenarında bir ağaca çarptı. Kentin hemen üç kilometre çıkışında gerçekleşen kazada 13 kişi öldü, 42 kişi ise yaralandı. Kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.