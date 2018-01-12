Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!

Haliç Metrosu Köprüsü altındaki surlarda yatan 28 yaşındaki Cüneyt Hasan Keleş ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde sur içinde birinin hareketsiz yattığını gören kağıt toplayıcılarının yatan kişiyi uyandıramayınca durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sur içinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerine şerit çekerek inceleme başlattı. İncelemelerde ölen kişinin sokakta yaşayan 28 yaşındaki Cüneyt Hasan Keleş olduğunu belirlendi.